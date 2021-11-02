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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۰۵

آقاتهرانی در گفتگو با مهر:

روحانی منتظر بودآمریکا مشکلات‌مان را حل کند/شروط غرب را نمیپذیریم

روحانی منتظر بودآمریکا مشکلات‌مان را حل کند/شروط غرب را نمیپذیریم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت روحانی ۸ سال کشور را معطل غرب و آمریکا کرد و منتظر بود تا آمریکا و کشورهای غربی مشکلات‌مان را حل کنند.

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی بر اینکه دولت چاره‌ای جز پذیرش شروط غربی‌ها در برجام ندارد چرا که وضعیت اقتصاد در گرو برجام است، اظهار داشت: مدافعان ارتباط با غرب هشت سال همین مطالب را مطرح کردند اما با وجود برجام، هیچ گشایشی در وضعیت اقتصادی کشورمان به‌وجود نیامد.

وی بیان کرد: دولت روحانی در هشت سال گذشته تمام ظرفیت خود را برای تعامل با کشورهای غربی گذاشت و نتیجه این تفکر باعث شد که بدترین شرایط اقتصادی به مردم ایران تحمیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید هشت سال کشور را معطل غرب و آمریکا کرد و آنان منتظر بودند تا آمریکا و کشورهای غربی برای ایران کاری انجام دهند تا مشکلات کشورمان حل و فصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی که هنوز هم به دنبال ارتباط با آمریکا هستند، باید به این مسئله واقف باشند که آمریکا هیچ‌گاه برای ما کاری نخواهد کرد چرا که آنان دشمن واقعی جمهوری اسلامی ایران هستند.

آقاتهرانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در گرو برجام و ارتباط با غرب نیست، گفت: به هیچ‌وجه اقتصاد و معیشت مردم ما نباید معطل برجام باشد. ما باید به جوانان و متخصصان ایرانی اعتماد کنیم.

وی اظهار داشت: ایران در زمینه‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، ما باید از صنعت و تولید داخلی حمایت کنیم و مجلس شورای اسلامی هم آمادگی کامل دارد تا از تولید داخلی حمایت کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسانی که می‌گویند ما باید تمام شروط غربی‌ها را برای ادامه برجام بپذیریم، حرف باطلی می‌زنند و ما به هیچ‌وجه زیر بار این مسئله نمی‌رویم.

کد مطلب 5340806
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حسن حبشی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
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      از این حرفها بی سر وته دست بکشیدومانند روحانی خدمت کنید
    • مهدی SE ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
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      امثال این صحبتها ضربه زدن به نظام و کشور هست، با رجز خوانی و اتهام مشکلی حل نمی شود. همه تو یک کشتی نشستیم. یکی این جریانها و سیاسی بازی ها رو نشناسه فکر می کنه دولت جدید تا چند ماه دیگه همه چی رو در ایران گل و بلبل خواهد کرد. وقتی هم نشد می گن تقصیر دولت قبلی بوده.
    • ايراني IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      حرف هايي كه ميزنيد براي مردم هيچ ارزشي ندارد.

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