حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی بر اینکه دولت چاره‌ای جز پذیرش شروط غربی‌ها در برجام ندارد چرا که وضعیت اقتصاد در گرو برجام است، اظهار داشت: مدافعان ارتباط با غرب هشت سال همین مطالب را مطرح کردند اما با وجود برجام، هیچ گشایشی در وضعیت اقتصادی کشورمان به‌وجود نیامد.

وی بیان کرد: دولت روحانی در هشت سال گذشته تمام ظرفیت خود را برای تعامل با کشورهای غربی گذاشت و نتیجه این تفکر باعث شد که بدترین شرایط اقتصادی به مردم ایران تحمیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید هشت سال کشور را معطل غرب و آمریکا کرد و آنان منتظر بودند تا آمریکا و کشورهای غربی برای ایران کاری انجام دهند تا مشکلات کشورمان حل و فصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی که هنوز هم به دنبال ارتباط با آمریکا هستند، باید به این مسئله واقف باشند که آمریکا هیچ‌گاه برای ما کاری نخواهد کرد چرا که آنان دشمن واقعی جمهوری اسلامی ایران هستند.

آقاتهرانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در گرو برجام و ارتباط با غرب نیست، گفت: به هیچ‌وجه اقتصاد و معیشت مردم ما نباید معطل برجام باشد. ما باید به جوانان و متخصصان ایرانی اعتماد کنیم.

وی اظهار داشت: ایران در زمینه‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، ما باید از صنعت و تولید داخلی حمایت کنیم و مجلس شورای اسلامی هم آمادگی کامل دارد تا از تولید داخلی حمایت کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسانی که می‌گویند ما باید تمام شروط غربی‌ها را برای ادامه برجام بپذیریم، حرف باطلی می‌زنند و ما به هیچ‌وجه زیر بار این مسئله نمی‌رویم.