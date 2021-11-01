  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲

با محوریت اوضاع لبنان؛

وزرای خارجه آمریکا و عربستان در ایتالیا با یکدیگر دیدار کردند

وزرای خارجه آمریکا و عربستان در ایتالیا با یکدیگر دیدار کردند

وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در جریان دیداری مشترک در پایتخت کشور ایتالیا در خصوص اوضاع لبنان و تحولات سودان با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در رُم پایتخت ایتالیا با یکدیگر دیدار و درباره تحولات لبنان و سودان گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به فیصل بن فرحان اعلام کردند: در این دیدار دو طرف به بررسی مسائل و قضایای منطقه و بین المللی پرداختند. طرف های آمریکایی و سعودی بر لزوم تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کردند.

برخی منابع اعلام کردند که طرف های سعودی و آمریکایی درباره برنامه هسته ای ایران نیز گفتگوهایی را انجام دادند. بلینکن پس از پایان دیدار مذکور گفت: با وزیر خارجه عربستان درباره اوضاع لبنان و همچنین تحولات سودان رایزنی کردم.

گفتنی است، عربستان سعودی اخیراً به بهانه انتقاد وزیر اطلاع رسانی لبنان از جنگ علیه یمن، روابط خود با این کشور را به چالش کشیده است. سعودی ها صراحتاً اعلام کرده اند که حزب الله در لبنان نباید نقش آفرینی داشته باشد.

کد مطلب 5340957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها