وزرای خارجه آمریکا و عربستان در ایتالیا با یکدیگر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در رُم پایتخت ایتالیا با یکدیگر دیدار و درباره تحولات لبنان و سودان گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به فیصل بن فرحان اعلام کردند: در این دیدار دو طرف به بررسی مسائل و قضایای منطقه و بین المللی پرداختند. طرف های آمریکایی و سعودی بر لزوم تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کردند.

برخی منابع اعلام کردند که طرف های سعودی و آمریکایی درباره برنامه هسته ای ایران نیز گفتگوهایی را انجام دادند. بلینکن پس از پایان دیدار مذکور گفت: با وزیر خارجه عربستان درباره اوضاع لبنان و همچنین تحولات سودان رایزنی کردم.

گفتنی است، عربستان سعودی اخیراً به بهانه انتقاد وزیر اطلاع رسانی لبنان از جنگ علیه یمن، روابط خود با این کشور را به چالش کشیده است. سعودی ها صراحتاً اعلام کرده اند که حزب الله در لبنان نباید نقش آفرینی داشته باشد.