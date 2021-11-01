به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «مهمانسرای دو دنیا» به تهیه کنندگی پیمان چراغی و کارگردانی ایمان خرقانی آذر در تماشاخانه شانو روی صحنه می‌رود.

«مهمان سرای دو دنیا» برداشتی از نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت است که این روزها مراحل تمرین و آماده سازی را برای اجرا سپری می‌کند.

در یادداشت کارگردان برای این نمایش آمده است: این نمایش درباره انسان هایی است که در عالم برزخ یا اغمای روحی هستند و با حقیقت ها، شکست ها، تلخی ها و رویاهای دنیوی مواجه می‌شوند.

شیوه اجرایی نمایش مدرن است و به زودی عوامل و بازیگران کار معرفی می‌شوند.