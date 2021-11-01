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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۱

تماشاخانه شانو «مهمانسرای دو دنیا» می‌شود

تماشاخانه شانو «مهمانسرای دو دنیا» می‌شود

نمایش «مهمانسرای دو دنیا» به زودی در تماشاخانه شانو روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «مهمانسرای دو دنیا» به تهیه کنندگی پیمان چراغی و کارگردانی ایمان خرقانی آذر در تماشاخانه شانو روی صحنه می‌رود.

«مهمان سرای دو دنیا» برداشتی از نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت است که این روزها مراحل تمرین و آماده سازی را برای اجرا سپری می‌کند.

در یادداشت کارگردان برای این نمایش آمده است: این نمایش درباره انسان هایی است که در عالم برزخ یا اغمای روحی هستند و با حقیقت ها، شکست ها، تلخی ها و رویاهای دنیوی مواجه می‌شوند.

شیوه اجرایی نمایش مدرن است و به زودی عوامل و بازیگران کار معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5341116
آروین موذن زاده

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