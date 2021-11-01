به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در راستای حل مشکلات دستیاران پزشکی جلسه هم‌اندیشی با حضور مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیرکل فرهنگی - دانشجویی، معاونت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، نماینده شورای آموزش پزشکی تخصصی، معاون بودجه معاونت توسعه، رئیس گروه قوانین و مقررات معاونت توسعه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دستیاران بیمارستان امام حسین‌ (ع) برگزار شد.

در ابتدای نشست، نمایندگان دستیاران مرکز پزشکی، آموزشی‌ - پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) به طرح مشکلات خود پرداختند.

دکتر مجید محمدیان مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با تاکید بر پاسخگو بودن دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: دستیاران پزشکی همچون فرزندان ما هستند و ما به نمایندگی از معاونت های آموزشی، فرهنگی - دانشجویی و توسعه وزارت بهداشت در خدمت دستیاران هستیم تا گوش شنوایی برای شنیدن سخنان آنها باشیم و صحبت‌های آنها را به مسئولین ذیربط انتقال داده تا تدابیر اساسی اندیشیده شود.

مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت با برشمردن مشکلات دستیاران و تقسیم آنها به سه دسته مشکلات معیشتی - رفاهی، مشکلات حین تحصیل و مشکلات پس از تحصیل افزود: مطالبات به حق باید پاسخ داده شود و قول می‌دهیم که پیگیر مطالبات باشیم و از طریق فضای مجازی معاونت اطلاع رسانی های لازم را خواهیم کرد.

مقرر شد نمایندگانی از سوی دستیاران جهت طرح و بررسی و حل مشکلات در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور یابند.