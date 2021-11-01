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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۲

در بیمارستان امام حسین (ع)

جلسه هم‌اندیشی و بررسی مشکلات معیشتی دستیاران برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی و بررسی مشکلات معیشتی دستیاران برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی و بررسی مشکلات معیشتی دستیاران با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیران حوزه های آموزشی، دانشجویی و صندوق رفاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در راستای حل مشکلات دستیاران پزشکی جلسه هم‌اندیشی با حضور مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیرکل فرهنگی - دانشجویی، معاونت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، نماینده شورای آموزش پزشکی تخصصی، معاون بودجه معاونت توسعه، رئیس گروه قوانین و مقررات معاونت توسعه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دستیاران بیمارستان امام حسین‌ (ع) برگزار شد.

در ابتدای نشست، نمایندگان دستیاران مرکز پزشکی، آموزشی‌ - پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) به طرح مشکلات خود پرداختند.

دکتر مجید محمدیان مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با تاکید بر پاسخگو بودن دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: دستیاران پزشکی همچون فرزندان ما هستند و ما به نمایندگی از معاونت های آموزشی، فرهنگی - دانشجویی و توسعه وزارت بهداشت در خدمت دستیاران هستیم تا گوش شنوایی برای شنیدن سخنان آنها باشیم و صحبت‌های آنها را به مسئولین ذیربط انتقال داده تا تدابیر اساسی اندیشیده شود.

مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت با برشمردن مشکلات دستیاران و تقسیم آنها به سه دسته مشکلات معیشتی - رفاهی، مشکلات حین تحصیل و مشکلات پس از تحصیل افزود: مطالبات به حق باید پاسخ داده شود و قول می‌دهیم که پیگیر مطالبات باشیم و از طریق فضای مجازی معاونت اطلاع رسانی های لازم را خواهیم کرد.

مقرر شد نمایندگانی از سوی دستیاران جهت طرح و بررسی و حل مشکلات در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور یابند.

کد مطلب 5341199

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