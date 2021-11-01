ارائه چند شیوه برای افزایش حقوق دستیاران پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در راستای حل مشکلات دستیاران پزشکی جلسه هم‌اندیشی با حضور مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیرکل فرهنگی - دانشجویی، معاونت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، نماینده شورای آموزش پزشکی تخصصی، معاون بودجه معاونت توسعه، رئیس گروه قوانین و مقررات معاونت توسعه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دستیاران بیمارستان امام حسین‌ (ع) برگزار شد.

در ادامه این جلسه دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تقدیر از دستیاران که علیرغم وجود مشکلات، همواره و به ویژه در زمان شیوع کرونا از جان و زندگی خویش مایه گذاشتند و تمام قد، پای‌کار ایستادند افزود: بار اصلی بهداشت و درمان کشور بر شانه دستیاران است.

زالی یادآور شد؛ مشکلات دستیاران شامل مسائل خوابگاهی، خانه سازمانی، حقوق پایین و غیره است که در چند جلسه ای که با دستیاران داشتیم بررسی شده و ان شاء الله به زودی دستاوردهای آن نمایان خواهد شد.

وی گفت: اقداماتی مانند افزایش حقوق پایه کمک هزینه خدماتی، افزایش حقوق دستیاران به دو برابر به گونه‌ای که دستیاران در هر ماه بتوانند معادل حقوق خود از صندوق تعاون وام دریافت کنند و پس از فراغت از تحصیل به صورت اقساطی پرداخت کنند و یا ارائه ۲۰ درصدی که به کمک جراح تعلق می‌گیرد از سوی بیمه ها به بیمارستان ها و اختصاص آن به دستیارانی که دو سال آخر تحصیل را می‌گذرانند از جمله راهکارهای موثر در این راستا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پرداخت های خوبی به رزیدنت هایی که در بخش ها کشیک می‌دهند انجام شده و مباحثی همچون بیمه پایه، بیمه تکمیلی و ... دستیاران در حال بررسی است و در این راستا رایزنی های لازم با مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است.

مقرر شد نمایندگانی از سوی دستیاران جهت طرح و بررسی و حل مشکلات در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور یابند.