به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، بزرگداشت یوسف ثبوتی، اخترشناس و فیزیک‌دان، را در قالب چهارمین برنامه «تماشای خورشید» برگزار می‌کند.

این مراسم عصر روز یکشنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۶ در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

«تماشای خورشید» عنوان برنامه‌ای است که هر سال با رویکرد بزرگداشت اهالی فرهنگ، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ادب، هنر و فرهنگ از سوی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران برگزار می‌شود اما در این یکسال اخیر بخاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود.

تاکنون سه برنامه با رویکرد «تماشای خورشید» از سوی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران برای استاد محمدعلی موحد (۱۳۹۷) استاد یدالله کابلی خوانساری ( ۱۳۹۸) و استاد مهدی محقق ( ۱۳۹۹) برگزار شده است.