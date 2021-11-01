مساجد باید به صورت مردمی اداره شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت در دیدار با سردار حیدر بابا احمدی رئیس سازمان بسیج محلات بر لزوم تعامل این دو نهاد تأکید کرد و گفت: بنیاد هدایت این آمادگی را دارد تا برای مبلغینی که با بسیج مستضعفین همکاری می‌کنند، دوره‌های آموزشی برگزار کنیم.

مدیرعامل بنیاد هدایت بر اشتراک گفتمانی دو نهاد تأکید کرد و افزود: هردو نهاد بنیاد هدایت و سازمان بسیج ایده‌های مشابهی دارند و هردو به دنبال قرار گرفتن امام به عنوان محور محله، حل مسائل مردم توسط امامان هستیم.

وی عنوان کرد: ما به ارائه مدل‌های حل مسئله توسط امامان پرداخته ایم و از مدل‌های ساده شروع و در حال حاضر به مدل‌های پیچیده رسیده ایم. گام به گام جلو می‌رویم تا وقتی امام ما به مسجد می‌رود بداند که چطور ظرفیت‌ها و مسئله‌ها راشناسایی کند و به حل مسئله بپردازد.

حجت الاسلام میرمحمدیان با اشاره به تدوین سند ملی مسجد گفت: ما به دنبال مدیریت مساجد نیستیم، چراکه مسجد باید به صورت مردمی اداره شود؛ ما باید پشتیبانی کنیم تا مسجد روی پای خود بایستد، امام جماعت باید روی پای خود بایستد.

مدیرعامل بنیاد هدایت بیان داشت: چند کار را باید با هم انجام داد؛ یکی از این کارها گفتمان سازی است؛ ما باید این ادبیات مسجد محوری، امام محوری، محله محوری و حل مسئله را در بین مردم نهادینه کنیم و این نهادینه شدن با کارهای رسانه و تولید سریال و مستند و برگزاری گعده های طلبگی به منظور رشد امامان و کارهای نظیر این ها است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این صورت است که آرام آرام بیان رهبر معظم انقلاب محقق می‌شود که فرمودند «مدیر طبیعی مسجد امام مسجد است»؛ مدیر مسجد مدیر سازمان تبلیغات یا اوقاف نیست اما در حال حاضر می‌بینیم که مدیر هرکسی هست به جز امام، گاهی این رویه سبب می‌شود که امام آدم هیئت امنا شود و مجبور می‌شود آن‌ها را تأیید کند. فرایندها در مساجد اجتماعی رقم می‌خورد و این روند حکومتی ایجاد نمی‌شود.

پایگاه بسیج باید در مسجد باشد

سردار حیدر بابا احمدی در این دیدار برنامه‌های هرساله هفته بسیج را یادآور شد و عنوان کرد: هرساله با فرا رسیدن هفته بسیج همایش‌هایی با حضور پایگاه‌ها و فرماندهان آن‌ها امامان جماعات و اعضای هیئت امنای مساجد برگزار می‌شود که هدف آن ایجاد وحدت در سایر بخش‌ها است.

سردار بابا احمدی عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا پایگاه به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی امام جماعت عمل کند تا روحانی بتواند کارکردهای اصلی مسجد را به آن برگرداند؛ در این صورت است که می‌توانیم به سمت افق محله اسلامی که به دنبال آن هستیم حرکت کنیم.

رئیس سازمان بسیج محلات، نمونه‌های موفق حضور روحانیون در پایگاه‌های مقاومت را یادآور شد و افزود: تجربه‌های موفقی از این حضور داریم که موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی محله شده است و خیرات و برکات آن مشهود است. آسیب‌هایی نظیر طلاق و اعتیاد را کاهش داده اند و یا زمینه ساز ایجاد اشتغال شده اند و این اتفاقات با مدد وجهه مثبتی است که روحانیت در جامعه دارد.

وی بیان کرد: بیش از ۳۳ هزار پایگاه از مجموع پایگاه‌های ما در داخل یا جوار مسجد هستند؛ رویه غلطی در مقطعی شکل گرفت که برخی از پایگاه‌ها در خارج از مساجد بنا شدند؛ اما در حال حاضر این رویه در حال اصلاح است و دستور داده شده تا این پایگاه‌ها به مساجد برگردند.