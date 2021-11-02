دولت در طرح‌ مسکن فضای کافی و مناسبی را به مساجد اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان از اعضای هیئت امنای بنیاد هدایت در دیدار با حجت الاسلام سید ناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت بر حمایت از امامان مساجد تأکید کرد و گفت: یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد این است که اجازه تصرف در امور حسبیه به امامانی که شایستگی لازم را داشته باشند داده شود؛ این کار در شبکه امامت نیز قابل اجرا است و راهی است تا نیازهای مساجد ما تأمین شود.

تولیت مسجد جمکران با اشاره به امکان بهره گیری از ظرفیت وجوهات شرعی اظهار داشت: مخارج مسجد یکی از محل‌هایی است که به عنوان پایگاه امام زمان (عج) و مرکز ترویج مذهب می‌تواند از این وجوهات بهرمند شود؛ اگر چنین اتفاقی محقق شود مسجد نیازی به منابع دولتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به طرح دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن، گفت: برای این مجموعه‌های مسکونی باید فضای مناسبی را به منظور احداث مسجد در نظر بگیرند؛ در ساخت و سازهای شهری باید مسجد محور باشد و اینکه بعضاً برای مساجد زمین کوچکی را اختصاص می‌دهند، اصلاً مناسب نیست.

توجه ویژه به مسئله حکمرانی در تدوین سند ملی مسجد

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام میرمحمدیان ضمن تشریح روند تدوین سند ملی مسجد بیان کرد: نگاه ما در این سند در دو بخش حکمرانی از مسجد و حکمرانی بر مسجد دسته بندی می‌شود؛ به این معنی که از سویی بدانیم حکومت جمهوری اسلامی باید چه کاری برای مسجد در حوزه حکمرانی انجام دهد و از سوی دیگر بدانیم امام روستا در این خصوص چه فعالیتی باید داشته شد.

مدیرعامل بنیاد هدایت با تأکید بر دغدغه رهبری مبنی بر عدم دولتی شدن مدیریت مساجد، افزود: ما به دنبال این هستیم تا به امامان آموزش‌هایی داده شود تا بتوانند قدم در مسیر استقلال مساجد بردارند و منابع لازم را با کمک مردم تهیه کنند.

وی حل مسئله را یکی از وظایف امامان دانست و گفت: در گذشته شورای حل اختلاف در مساجد ایجاد شده بود که شکل اداری به خود گرفته بود؛ در حال حاضر قوه قضائیه ظرفیتی را تحت عنوان نهادهای همکار ایجاد کرده است.

حجت الاسلام میرمحمدیان اضافه کرد: با اخذ مجوز سازمان حل اختلاف و داوری هدایت توسط بنیاد تأسیس شد. در قالب این طرح صلح و سازش و رفع اختلاف در مساجدی که از ظرفیت لازم برخوردار هستند انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند به محوریت یافتن مساجد کمک کند.

وی طرح ۳۱۳ را یکی دیگر از طرح‌های بنیاد هدایت دانست و گفت: در این طرح که با همکاری کمیته امداد صورت می‌گیرد، خدماتی به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد توسط امامان داده می‌شود و این در حقیقت همان مددکاری اجتماعی و یا به تعبیر دیگر مددکاری اسلامی است.