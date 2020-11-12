مسجد قرارگاه مهم تمدن سازی است/ تبیین اهداف بنیاد هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ناصر میرمحمدیان در دیدار با مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد، افزود: اگر جامعه ما ساختار قوی پیدا کند و مردم به هم دوخته شوند، امکان ارتقا و پیشرفتی که خداوند در قرآن وعدهاش را داده است، بهتر شکل میگیرد.
میر محمدیان با تأکید بر کارکردهای امام محله و مسجد در پیشرفت جامعه ابراز داشت: مسجد محل جریان الهی بوده و همه کارهایی که شما انجام میدهید، بر اساس این زیرساخت تفکری و تمدنی شکل میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت راهاندازی شبکه امامت و امت ادامه داد: وقتیکه این ساختار تمدنی شکل میگیرد، هرگاه ولی خدا این رشته را به دست بگیرد و بکشد، تا آخرین نفر در این رشته قرار میگیرند و شبکه امت و امامت شکل خواهد گرفت.
میرمحمدیان با تأکید بر اینکه هر جامعهای نیاز به امام دارد، گفت: همه نیاز به امام دارند، این امام چگونه انتخاب میشود؟. آیا میتوانیم به یک روستا یا شهر برویم و یک نفر را به عنوان امام آن مشخص کنیم؟.
وی با بیان اینکه امام نصبی نیست، افزود: در یک روستا یا یک محله طلبه را مستقر میکنیم و بعد کمک میکنیم تا آن طلبه امام شود. یعنی یاد بگیرد چگونه جریان سازی کند، چگونه مردم را پای کار بیاورد، چگونه پیوندهای اجتماعی را تقویت کند، چگونه روح و جسمشان را تقویت کند و مردم را در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و … تقویت کند.
مدیرعامل بنیاد هدایت خاطرنشان کرد: اما ممکن است یک روحانی همه اینها را یاد بگیرد، ولی در کارش موفق نشود، اگر در کارش موفق نشود، امام نشده است.
وی افزود: باید آرام آرام به این سمت حرکت کنیم که همه طلاب دوست داشته باشند امام شوند و مردم هم دوست داشته باشند که امام داشته باشند و به خاطر این است که برکت آن را میبینند.
دیدار با دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
حجتالاسلام میرمحمدیان در بخش دیگری از سفر خود با ستار هدایتخواه، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، دیدار کرد و با تشریح فعالیتهای بنیاد هدایت گفت: مساجد قرارگاه مهم تمدن سازی و امامان محله مهمترین عناصر این گام مهم در انقلاب اسلامی هستند و باید در این راه همت مضاعف داشت.
وی با اشاره به نهضت خدمت رسانی مبلغان حتی در شرایط امروز کشور و بحران ویروس منحوس کرونا در جامعه اسلامی، تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و دینی مبلغان و امامان محله در مناطق آسیبپذیر و کم برخوردار بسیار ارزنده است. حتی در این شرایط حساس و بحرانی کشور این خدمات ادامه دارد و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی در بخشهای مختلف کشور هم به این خدمات دینی اضافه شده است.
همچنین در این دیدار، هدایتخواه، رئیس دبیرخانه کانونهای رضوی در استان به ارائه گزارشی از فعالیتهای مردمی صورت گرفته در استان پرداخت و گفت: برخی از مساجد در شهر و روستا به صورت نمونه انتخاب شدهاند و به صورت متمرکز به ارائه خدمات مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … میپردازند.
دیدار با طلاب فعال و امامان محله گچساران
مدیرعامل بنیاد هدایت، در بخش دیگری از سفر خود با طلاب فعال و امامان محله شهرستان گچساران دیدار کرد و گفت: بنیاد هدایت بر ارتقای مساجد با محوریت امام جماعت تمرکز دارد و این ارتقا در سطوح مختلف پنجگانه دیده شده است.
وی در ادامه افزود: سطح نخست مسجد به عنوان محل اقامه نماز و سخنرانی امام جماعت، سطح دوم مسجد فعال که امام در آن کارکرد واقعی امامت را دارد و فعالیتهای متنوعی اعم از فرهنگی، خیریه، تربیتی و … در آن دنبال میشود.
قائممقام فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: در سطح سوم امام مسجد، امام محله میشود چون مسجد در مقام مدیریت محله برمیآید و مسائل محله را در حوزههای فرهنگی اجتماعی با شناسایی ظرفیتها و کمک و محوریت امام، برطرف میکند.
وی ادامه داد: سطح چهارم آن است که مسجد در مقام جامعه پردازی و حکمرانی فعالیت میکند، یعنی مسجد بتواند شئون مختلف حکمرانی اعم از مسائل قضائی، حمایتی، اجتماعی و … را در محله اجرا کند.
مدیرعامل بنیاد هدایت تصریح کرد: سطح پنجم پیش بینی شده برای فعالیت بنیاد هدایت آن است که مسجد در مقام تمدن سازی برآید، یعنی در کنار مدیریت همه شئون محله، نرمافزارهایی که به عنوان زیر نظام وجود دارد در سطح تمدنی هم کارکرد بیابد. از اینرو، نرمافزارهایی اعم از تربیت، سلامت و … در این سطح طراحی میشوند و ارتقا مییابند.
وی افزود: برای مثال اگر جامعه زیرسیستمهایی همچون اقتصاد، اشتغال، امنیت، بهداشت و… دارد، این زیر نظامها در محله زیر نظر مسجد در محورهای پنجگانه محقق شوند.
حجتالاسلام میرمحمدیان تأکید کرد: برای مثال در ابتداییترین سطح فعالیتهای خیریه، مسجد محل جمعآوری کمکهای مردمی است، در سطح دوم با خیران ارتباط میگیرد و آنها را به میدان میآورد، در سطح سوم مسجد منتظر مراجعه محرومان نمیماند بلکه خود به میدان شناسایی رفته و با اتکا به ظرفیتهای خیران محله، به حل مسئله میپردازد، در سطح چهارم مسجد حکمرانی کار خیر را فراهم میکند مثل راهاندازی مرکز نیکوکاری و در سطح پنجم نرمافزار و مدل کار خیر را تغییر میدهد.
در بخشی از این دیدار، طلاب فعال و امامان فعال به ارائه گزارشی از فعالیتهای مختلف خود در مساجد و محلات پرداختند.
معرفی راهیار استان
حجتالاسلام میر محمدیان با تقدیر و تشکر از فعالیتهای حجتالاسلام امید گنجه، وی را به عنوان راهیار استانی استان کهکیلویه و بویر احمد معرفی کرد.
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