به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار کرد: طرح تشدید اقدامات کنترلی -نظارتی و جلوگیری از عرضه و استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در سفره خانه و قهوه خانه‌های سطح شهر و برخورد با صنوف متخلف در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: طی هماهنگی با مقام قضائی با شناسایی واحدهایی که علیرغم اخطاریه‌های قبلی پلیس شهرستان نسبت به توزیع قلیان در سفره خانه و قهوه خانه‌ها اقدام می‌کردند، این طرح اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، عوامل یگان امداد شهرستان ایلام در ۲ عملیات، موفق به جمع آوری ۲۶ عدد قلیان و پلمپ ۲ قلیان‌سرای متخلف و دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به علت تمرد از دستور ماموران شد.