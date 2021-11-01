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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۷

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛

پلمب ۲ قلیان‌سرای متخلف در ایلام

پلمب ۲ قلیان‌سرای متخلف در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام، از پلمب ۲ قلیان‌سرا و جمع آوری ۲۶ عدد قلیان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار کرد: طرح تشدید اقدامات کنترلی -نظارتی و جلوگیری از عرضه و استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در سفره خانه و قهوه خانه‌های سطح شهر و برخورد با صنوف متخلف در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: طی هماهنگی با مقام قضائی با شناسایی واحدهایی که علیرغم اخطاریه‌های قبلی پلیس شهرستان نسبت به توزیع قلیان در سفره خانه و قهوه خانه‌ها اقدام می‌کردند، این طرح اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، عوامل یگان امداد شهرستان ایلام در ۲ عملیات، موفق به جمع آوری ۲۶ عدد قلیان و پلمپ ۲ قلیان‌سرای متخلف و دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به علت تمرد از دستور ماموران شد.

کد مطلب 5341313

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