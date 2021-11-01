موعد شروع حمله جدید ترکیه به کردهای سوری در شمال سوریه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع وابسته به مخالفان سوری به موعد شروع حمله نظامی ترکیه علیه کردهای سوری پرداخت و اعلام کرد که احتمالا این حمله از فردا شروع شود.

بر اساس این گزارش، این منبع وابسته به مخالفان سوری با بیان اینکه هدف ترکیه از انجام این عملیات نظامی در خاک سوریه، کردهای سوری است، گفت که ترکیه به دنبال شروع عملیات نظامی علیه نیروهای قسد از فردا سه شنبه است و دستورات لازم به شبه نظامیان وابسته به آنکارا به منظور آمادگی برای این عملیات داده خواهد شد.

این منبع وابسته به مخالفان سوری همچنین تصریح کرد که این عملیات از چند محور از جمله «تل ابیض» و «اعزاز» انجام خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعاتی قبل اعلام کرده بود که عملیات نظامی علیه کردهای سوری در راه است.