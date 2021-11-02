  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۲۱

احتمال بازی کردن مهاجم جدید استقلال در شیراز وجود دارد

احتمال بازی کردن مهاجم جدید استقلال در شیراز وجود دارد

احتمال اینکه مهاجم جدید و فرانسوی آبی پوشان کارش را از شیراز با این تیم آغاز کند وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آخرین خرید خود اقدام به جذب یک مهاجم باتجربه و فرانسوی کرد تا خط حمله‌اش را برای ادامه حضور در لیگ بیست و یکم تقویت کند. رودی ژستد مهاجم ۳۳ ساله‌ای که با کوله باری از تجربه به جمع آبی پوشان پیوست و گفته می‌شود می‌تواند مشکلات خط حمله این تیم را کم کند، به احتمال فراوان از هفته چهارم و دیدار مقابل فجر سپاسی در شیراز به میدان خواهد رفت.

استقلالی‌ها در حالی که از ۳ هفته ابتدایی لیگ برتر ۳ پیروزی و ۹ امتیاز به دست آورده‌اند، در هفته چهارم میهمان فجر سپاسی شیراز هستند و با رفع موانع اداری و قانونی برای صدور کارت بازی ژستد، این بازیکن قادر است از هفته چهارم آبی پوشان را همراهی کند و در صورت صلاحدید کادر فنی، مقابل سپاسی به کار گرفته خواهد شد.

دیدار استقلال و فجر شهید سپاسی شیراز از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸ روز جمعه ۱۴ آبان در شیراز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5341963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها