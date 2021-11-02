احتمال بازی کردن مهاجم جدید استقلال در شیراز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آخرین خرید خود اقدام به جذب یک مهاجم باتجربه و فرانسوی کرد تا خط حمله‌اش را برای ادامه حضور در لیگ بیست و یکم تقویت کند. رودی ژستد مهاجم ۳۳ ساله‌ای که با کوله باری از تجربه به جمع آبی پوشان پیوست و گفته می‌شود می‌تواند مشکلات خط حمله این تیم را کم کند، به احتمال فراوان از هفته چهارم و دیدار مقابل فجر سپاسی در شیراز به میدان خواهد رفت.

استقلالی‌ها در حالی که از ۳ هفته ابتدایی لیگ برتر ۳ پیروزی و ۹ امتیاز به دست آورده‌اند، در هفته چهارم میهمان فجر سپاسی شیراز هستند و با رفع موانع اداری و قانونی برای صدور کارت بازی ژستد، این بازیکن قادر است از هفته چهارم آبی پوشان را همراهی کند و در صورت صلاحدید کادر فنی، مقابل سپاسی به کار گرفته خواهد شد.

دیدار استقلال و فجر شهید سپاسی شیراز از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸ روز جمعه ۱۴ آبان در شیراز برگزار می‌شود.