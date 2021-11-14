نامه عجیب «ایاد علاوی» برای «جو بایدن»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ایاد علاوی»، چهره سیاسی جبهه ملی عراق با ارسال نامه سرگشاده برای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، نسبت به اوضاع داخلی عراق و شرایط منطقه‌ای هشدار داد.

علاوی در این نامه از بایدن می‌خواهد که به ناآرامی‌های خطرناکی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را به خطر می‌اندازد توجه کند و تحلیلی مناسب و فوری برای بازنگری کلی در این شرایط را در نظر بگیرد.

در این نامه ایاد علاوی با اشاره به زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام؛ می‌گوید که در آن زمان پس از سقوط صدام اقدامات و تصمیمات آمریکا در عراق غیر حکیمانه بود و این موضوع باعث شد سیاست گذاری های آن زمان به سوی انحلال نهادهای دولتی کشیده شود.

به گفته علاوی قانون ریشه کنی حزب بعث باعث شکل‌گیری رویکرد منحوس طایفه‌گری و به وجود آمدن روند سیاسی بسیار بدی در عراق شد. علاوی در پایان نیز از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد تا افراد مورد اعتمادی را جهت شکل‌گیری حاکمیت فعال و خوب برای عراق اعزام کند.

علاوی در حالی در این نامه از بایدن خواستار اعزام مأموران آمریکایی شده که پارلمان عراق براساس درخواست عراقی‌ها از دو سال گذشته خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی است.