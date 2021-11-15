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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۴۸

با حکم اسلامی؛

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی منصوب شد

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی منصوب شد

رئیس سازمان انرژی اتمی در حکمی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، «نعمت‌الله ترکی» به‌ عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تقدیر از تلاش‌های «سیدمحمدجمال شجاعی» در دوران تصدی معاونت توسعه مدیریت و منابع، با صدور حکمی مهندس «نعمت الله ترکی» را به‌ عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران معرفی کرد.

در بخشی از حکم انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاک‌دستی، فسادستیزی و قانون‌مداری در دولت مردمی با اتخاذ تدابیر مناسب در حل مشکلات سازمان و کشور کوشا باشید.

نعمت‌اله ترکی، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران، سابقه معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران را در کارنامه خود دارد. مشاور استاندار تهران، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت استانداری تهران، مدیرکل بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین دبیر شورای اداری استان تهران از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی وی می‌باشد.

کد مطلب 5352730

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