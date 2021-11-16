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۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

با هدف پوشش اقشار آسیب‌پذیر کرونا؛

۵۷۰ بسته معیشتی به ارزش ۳ میلیارد ریال در اردبیل تهیه و توزیع شد

۵۷۰ بسته معیشتی به ارزش ۳ میلیارد ریال در اردبیل تهیه و توزیع شد

اردبیل - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از توزیع ۵۷۰ بسته معیشتی با هدف پوشش اقشار آسیب‌پذیر کرونا در اردبیل خبر داد و گفت: ارزش ریالی این بسته‌ها ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضربی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: با بهره گیری از ظرفیت و منابع جمعیت استان و توان خیرین و داوطلبان به تهیه بسته‌های غذایی برای توزیع در بین خانواده‌های متأثر از بیماری کرونا و نیازمند اقدام کردیم که این کمک‌ها شامل ۵۷۰ بسته معیشتی و غذایی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها از طریق خانه‌های هلال شعب، در مناطق کم برخوردار ۱۰ شهرستان استان بین افراد نیازمند توزیع شد، اضافه کرد: این جمعیت با انجام کارهای عام المنفعه باعث ترویج فرهنگ انفاق، ایثار و سنت‌های حسنه با حفظ کرامت انسانی نیازمندان در زمینه تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و کمک‌های مومنانه اقدام نموده است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، این جمعیت با اجرای طرح‌های غربالگری در ورودی و خروجی شهرها، ناظران سلامت، طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و … در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام کرده است.

ضربی همچنین خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و کمک‌های مومنانه در سال گذشته و امسال هم در چندین مرحله اقدام به توزیع ۸ هزار و ۱۴۴ بسته به ارزش ۴ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان کرده است.

کد مطلب 5353158

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