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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۳۶

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اردبیل:

خدمات سرویس مدارس از طریق ثبت‌نام در سامانه «سپند» ارائه می‌ شود

خدمات سرویس مدارس از طریق ثبت‌نام در سامانه «سپند» ارائه می‌ شود

اردبیل- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل گفت: از ابتدای خرداد ثبت درخواست سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی در سامانه «سپند» آغاز شده و ثبت نام در این سامانه الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف محمدنژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل از شروع ثبت درخواست والدین دانش آموزان برای سرویس مدرسه خبر داد و اظهارکرد: والدین برای ثبت نام سرویس مدارس فرزند دانش آموز خود باید به سامانه سپند https://irtusepand.ir مراجعه و نام نویسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت درخواست والدین به منظور دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی «سپند» برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از اول خردادماه سال جاری آغاز شده و استفاده از سامانه سپند برای ثبت نام سرویس مدارس الزامی است.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل با اشاره به ماده ٢٧ این آئین نامه ادامه داد: به منظور برنامه ریزی و تأمین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل دانش‌آموزی، والدین موظفند تا ابتدای تیرماه اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه «سپند» کنند.

محمد نژاد تصریح کرد: در سامانه سپند همچنین اطلاعات مربوط به رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل ثبت و در دسترس والدین قرار می‌گیرد، همچنین به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی این حوزه، امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است.

وی از شرکت‌های واجد شرایط برای همکاری و ارائه خدمات حمل و نقل به دانش‌آموزان دعوت کرد.

کد مطلب 6124590

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