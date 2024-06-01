به گزارش خبرنگار مهر، عاطف محمدنژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل از شروع ثبت درخواست والدین دانش آموزان برای سرویس مدرسه خبر داد و اظهارکرد: والدین برای ثبت نام سرویس مدارس فرزند دانش آموز خود باید به سامانه سپند https://irtusepand.ir مراجعه و نام نویسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت درخواست والدین به منظور دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی «سپند» برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از اول خردادماه سال جاری آغاز شده و استفاده از سامانه سپند برای ثبت نام سرویس مدارس الزامی است.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل با اشاره به ماده ٢٧ این آئین نامه ادامه داد: به منظور برنامه ریزی و تأمین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل دانش‌آموزی، والدین موظفند تا ابتدای تیرماه اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه «سپند» کنند.

محمد نژاد تصریح کرد: در سامانه سپند همچنین اطلاعات مربوط به رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل ثبت و در دسترس والدین قرار می‌گیرد، همچنین به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی این حوزه، امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است.

وی از شرکت‌های واجد شرایط برای همکاری و ارائه خدمات حمل و نقل به دانش‌آموزان دعوت کرد.