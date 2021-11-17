پیام وزیر علوم در پی احراز هویت یکی از شهدای گمنام دانشگاه بجنورد

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، متن پیام دکتر زلفی‌گل به شرح زیر است؛

بسم رب الشهدا و الصدیقین

شهدا، اسرار آزادگی و انوار اقتدارند و شناسنامه‌ی میهن، به خون شرف و خاطره‌ی مجاهدت‌شان خواندنی‌ست. منت خداوند را که دفتر خدمت اینجانب و جهادگران دانش به خبر مسرت‌بخش احراز هویت شهید سعید "خلیل فلک‌رفعت" گشوده می‌شود که این تقارن متبرک، تفال خیری خواهد بود که با نام اعظم شهدا، به فتح خاکریزهای خدمت در جبهه‌ی جهاد علمی قدم برداریم و خود را بیش از همیشه مرهون و مدیون ملائکی بدانیم که ابرهای ظلمات دنیا را کنار زدند تا به خورشید حقیقت‌شان، راهی روشن در پیش داشته باشیم. به گوهر وجود خداجوی آن شهید که به گمنامی، تبرّک و تیمّن خاک دانشگاه بجنورد بوده است، اکنون برآنیم که تهنیت‌گوی خانواده‌ی صبوری باشیم که یعقوب‌وار، چشم‌انتظار یوسف گم‌کرده‌ی خویش بودند و مومنانه به مشیّت حق سر خم کردند و اکنون این گنج از دل خاک برآمده، پاداش پروردگاری‌ست که روشنی چشم و چراغ عزت‌شان خواهد بود.

از جویندگان خدوم هویت این شهید عزیز که عرصه‌ی علم را معطّر از یاد شهیدان کردند تشکر می‌کنم و از خدمتگزاران دانشگاه بجنورد انتظار دارم با جان و دل، آئین اعتزاز و بدرقه‌ی این شهید بزرگوار را با شکوه و شایستگی برگزار نمایند. بادا که همه‌ی ما، مشمول شفاعت آن مهمان آسمانی شویم.

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبه‌ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

شایان ذکر است، شهید خلیل فلک رفعت اعزامی سپاه اصفهان در تاریخ تیرماه ۱۳۶۱ در شرق بصره به شهادت رسید و دو سال پیش به عنوان شهید گمنام در یادمان شهدای گمنام دانشگاه بجنورد به خاک سپرده شد و امروز پس از تحقیق و تفحص و انجام آزمایشات DNA هویت این شهید والامقام مشخص شد.