وزارت خارجه سعودی از اقدام استرالیا علیه «حزب الله» استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عکاظ»، وزارت خارجه عربستان سعودی بیانیه ای را در خصوص اقدام اخیر استرالیا در قرار دادن نام حزب الله در فهرست تروریسم صادر و از این اقدام حمایت کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه خود از دیگر کشورهای جهان نیز خواسته است تا در راستای مقابله با تروریسم، موضع مشابهی اتخاذ کنند! این موضع گیری ریاض درحالی است که بسیاری از عربستان سعودی به دلیل سیاستهایش به عنوان حامی اصلی تروریسم در منطقه یاد می کنند.
چندی پیش «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به اقدام استرالیا در درج نام حزب الله لبنان در لیست گروههای تروریستی واکنش نشان داد. القانوع در این زمینه تصریح کرد: استرالیا با تسلیم در برابر فشار و اراده رژیم صهیونیستی نام حزب الله را در لیست گروههای تروریستی قرار داده است. این اقدام، جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه یادآور شد: اقدام استرالیا به مثابه سرپوشی بر جنایات رژیم صهیونیستی و نیز تجاوزات مستمر این رژیم علیه امت عربی و اسلامی و در رأس آن لبنان، سوریه و فلسطین، است.
وی اظهار داشت: مقاومت در برابر اشغالگران، مواجهه آن با قلدرمآبی های رژیم صهیونیستی و نیز دفاع از ملت و سرزمین لبنان در برابر پروژه نفوذ این رژیم، اقدامات مشروعی است که حزب الله در چارچوب قوانین بین المللی و مسئولیتهای ملی، اخلاقی و انسانی انجام میدهد.
انصارالله یمن نیز با انتشار بیانیهای در ارتباط با اقدام اخیر دولت استرالیا علیه حزب الله لبنان، این اقدام را در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
در بیانیه انصارالله یمن آمده است: اقدامات جنایتکارانه و شرورانه مقامات استرالیایی در معرفی حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی را به شدت محکوم میکنیم و این اقدام جنایتکارانه و سایر اقدامات توطئه آمیز مشابه علیه مجاهدین حزب الله را خدمت به رژیم صهیونیستی به قیمت نابودی آرمان فلسطین میدانیم.
انصارالله افزود: حرکت اخیر استرالیا در چارچوب تحرکات فعال محور شرارت و نمایندگان آن آمریکا، اسرائیل و مزدوران آنها برای هدف قرار دادن جنبشهای مقاومت اسلامی و ملتهای آزاده صورت میگیرد و ما از ملتهای عربی و اسلامی میخواهیم که این اقدامات جنایتکارانه در قبال مجاهدین حزبالله را رد کنند و برای خنثی کردن گامهای خصمانه اقدام جدی انجام دهند.
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