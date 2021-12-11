۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱:۴۲

بازگشت ۳ هزار نفر از مخالفان به آغوش میهن در سوریه

حدود سه هزار نفر از مخالفان شامل نظامیان فراری و غیرنظامیان تحت تعقیب در شهر بوکمال سوریه وارد روند مصالحه شدند و بدین گونه گواهی منع تعقیب دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد، روز شنبه در مرکز حل و فصل شهر البوکمال در حومه جنوب شرقی دیرالزور، روند مصالحه همه جانبه مردم این استان ادامه یافت و تعداد افرادی که در این روند مورد بررسی قرار گرفتند از سه هزار نفر گذشت.

خبرنگار سانا اعلام کرد که شنبه صدها نفر به روند مصالحه‌ای که در ۱۴ ماه گذشته آغاز شده، پیوستند. این افراد شامل غیرنظامیان تحت تعقیب، پرسنل نظامی فراری و کسانی است که از خدمت اجباری و ذخیره فرار کرده‌اند.

تعدادی از کسانی که وضعیتشان مشخص شده است ابراز خوشحالی کردند که توانستند به آغوش کشورشان بازگردند و زندگی عادی خود را انجام دهند. احمد رشید، علی الخلف و سامی ابراهیم در این خصوص گفتند که به مرکز اسکان در البوکمال آمدند، جایی که وضعیت آنها مشخص شده و به صف ارتش عربی سوریه بازخواهند گشت.

محمود العواد، عماد الجاسم و عمر العرب با اشاره به اینکه از منطقه الجزیره برای پیوستن به این مرکز آمده‌اند، از روش‌های ساده و برخورد خوب کمیته‌های آنجا گفتند و از همه کسانی که مایل به حضور در این مرکز هستند دعوت کردند تا وضعیتشان را مشخص کنند. به کسی که به وضعیتش رسیدگی می‌شود، مدرکی داده می‌شود که بر اساس آن، تعقیب وی از سوی نهادهای امنیتی به پایان می‌رسد.

کد مطلب 5373239
محمدرضا مرادی

    • میرزایی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مخالفان چی ؟ مخالفان کی ؟

