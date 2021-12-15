بازرسی ویژه از اقلام شب یلدا در بازار/ مقابله جدی با گرانفروشی

بهانم نیک منش در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازرسی‌ها به مناسبت شب یلدا، اظهار کرد: هر ساله در آستانه شب یلدا و در پی افزایش تقاضای عمومی جهت خرید شیرینی، میوه، آجیل و خشکبار، گل، طلا، جواهر و بدلیجات طرح تشدید بازرسی و نظارت در سراسر کشور اجرا می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران افزود: طرح تشدید نظارت و بازرسی از ۲۰ آذر ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان اتحادیه‌های مربوط در قالب گشت‌های مشترک با بازرسان سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

نیک منش گفت: هر ساله طرح تشدید نظارت و بازرسی در ایام پایانی فصل پاییز، با هدف کنترل بر بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی یا کمبود کالا در این ایام و البته صیانت از حقوق مصرف کننده اجرا می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در این طرح علاوه بر بازرسی‌های میدانی، بر رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات احتمالی مصرف کنندگان تاکید شده است.