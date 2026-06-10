آغاز طرح نظارت بر بازار محرم و صفر در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رادیو اقتصاد، بهنام نیکمنش، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران، از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار در ایام محرم و صفر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی در این ایام، برنامهریزی لازم برای نظارت بر بازار و تأمین پایدار اقلام مورد نیاز انجام شده است.
وی افزود: کالاهایی مانند برنج، حبوبات، گوشت قرمز، قند، شکر، چای، خرما و ظروف یکبارمصرف از جمله اقلام پرمصرف در این ایام هستند و اطلاعرسانی لازم به شبکههای صنفی، اتحادیهها و بازرسان در سراسر کشور انجام شده است.
معاون بازرسی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازرسان موظف به رصد مستمر بازار هستند، اظهار کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای عمدهفروشی و خردهفروشی بهصورت مستمر انجام میشود تا از بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی، امتناع از عرضه و سایر تخلفات صنفی جلوگیری شود.
نیکمنش ادامه داد: اجرای این طرح محدود به شهرهای بزرگ نیست و به رؤسای اتاقهای اصناف، مدیران بازرسی و اتحادیههای صنفی در تمامی استانها و شهرستانهای کشور ابلاغ شده است.
وی با اشاره به نحوه فعالیت بازرسان در این ایام گفت: بازرسان در دو شیفت صبح و عصر در بازار حضور خواهند داشت و مأموریتهای نظارتی خود را بهصورت مستمر انجام میدهند.
معاون بازرسی اتاق اصناف ایران درباره نحوه ثبت شکایات مردمی نیز گفت: شهروندان میتوانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه و تلفن ۱۲۴ ثبت کنند تا گزارشها بهصورت سیستمی برای رسیدگی به بازرسان ارجاع شود. همچنین امکان ثبت حضوری شکایات در واحدهای بازرسی اتاقهای اصناف شهرستانها فراهم است.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای مختلف در نظارت بر بازار افزود: این اقدامات در چارچوب ستاد تنظیم بازار کشور، استانها و شهرستانها و با همکاری دستگاههای عضو این ستاد انجام میشود.
نیکمنش در پایان از شهروندان خواست خریدهای خود را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب انجام دهند و اظهار کرد: در خریدهای اینترنتی نیز باید از فروشگاهها و کسبوکارهای دارای مجوز استفاده شود، زیرا بخش قابل توجهی از شکایات مربوط به صفحات و سایتهای فاقد هویت و مجوز قانونی است.
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