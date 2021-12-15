حسین ثوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۴ سالی که مسئولیت فدراسیون بوکس را داشتیم به رغم شرایط سخت کرونایی موفق شدیم تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته این رشته ورزشی را از ۲۳ هزار نفر به ۴۷ هزار نفر افزایش دهیم.

وی به راه‌اندازی رشته بوکس در نهادها و سازمان‌های مختلف همچنین نیروهای مسلح، جامعه کارگری، دانشجویی و دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: در همه این نهادها و گروه‌های جامعه رشته بوکس و مسابقات آن به شکل منظم و مرتب برگزار شده است.

رئیس فدراسیون بوکس از کسب اولین مدال جهانی بوکس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بوکسورهای ایرانی خبر داد و تصریح کرد: در مسابقات جهانی لهستان و صربستان ورزشکاران رشته بوکس ایران توانستند قهرمانی را تجربه کرده و برای ایران مدال کسب کنند.

ثوری افزود: در همین تورنمنت بین‌المللی صربستان فرهاد مرادی از استان اردبیل توانست برای تیم ملی بوکس ایران افتخارآفرینی کند که قطعاً این قهرمانی‌ها ادامه خواهد داشت.

وی نگاه به استان‌های با ظرفیت بالای قهرمانی از رویکردهای فدراسیون اعلام کرد و ادامه داد: یکی از استان‌های تأمین‌کننده نفرات تیم ملی استان اردبیل است که از ظرفیت بسیار بالایی در رشته بوکس برخوردار بوده و قطعاً سعی خواهیم کرد تا از بین ورزشکاران مستعد برترین‌ها را انتخاب و عازم مسابقات جهانی و بین‌المللی کنیم.

ثوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تا پایان امسال چندین رویداد جهانی و بین‌المللی در رشته بوکس پیش رو است که تلاش می‌کنیم تیم ملی را با حفظ آمادگی بیشتر راهی این رویدادها کنیم تا مدال‌آوری‌های بیشتری را در این رشته شاهد باشیم.

رئیس فدراسیون بوکس بیان کرد: تلاشمان بر این است تا استان‌هایی که ورزشکاران و قهرمانان مستعدی دارند به تیم ملی دعوت کنیم تا همراه تیم ملی بتوانند افتخاراتی را برای کشورمان به دست آورند.