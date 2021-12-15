تیم من تمام وظایف خود را انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عنایتی عصر چهارشنبه در نشست خبری بعد از مصاف با ذوب آهن در خصوص این مصاف اظهار داشت: به هر دو تیم هسته نباشید می گویم زیرا مقابل یک تیم خوب بازی کردیم.

وی افزود: ذوب آهن تیم ریشه داری است و تاریخ بلندی دارد و تیم بزرگی محسوب می‌شود و بازی مقابل این تیم بسیار سخت بود.

سرمربی تیم فوتبال هوادار ادامه داد: یک خسته نباشید بزرگ نیز به تیمم می گویم که تمام وظایف که هفته گذشته به آنها دادیم به طور کامل انجام دادند و عملکرد خوبی داشتند.

وی اضافه کرد: فنی بچه‌های ما خیلی خیلی بالاتر است ما در این بازی به ذوب آهن یک فرصت گل نیز ندادیم و این موضوع بسیار خوبی است.

عنایتی تاکید کرد: ما پنج شش بازیکن مهم خود را در دسترس نداشتیم اما جایگزین‌ها در نبود بازیکنان اصلی خیلی خوب کار کردند.