به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پیامی توییتری از توافق میان این نهاد و ایران در خصوص نصب دوربین های نظارتی در مجتمع تسا کرج خبر داد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص ادامه داد: این موضوع برای راستی آزمایی ذیل توافق هسته ای بسیار مهم است و کار برای پرداختن به مسائل مهم پاردمانی دیگر ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که پیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و غربی ادعا کرده بود که تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین های نظارتی در تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج توافق کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از همایش «گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه» که با حضور وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، امیرعبداللهیان در سخنانی اعلام کرده بود: گفتگوهای عزت مندانه از ابتدای عمر دولت در دستور کار بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم مذاکره کننده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه این سازمان بین المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده کرده اظهار داشت: شب گذشته به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی‌های ادعایی درخصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را بر طرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است که به دنبال اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج، تهران اعلام کرده بود که تنها پس از بررسی‌های فنی و امنیتی نهادهای مسئول، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها را خواهد داد. بر این اساس، اکنون بررسی های ایران انجام شد و لذا اجازه تعویض دوربین ها داده شده است؛ اما اجازه کنونی تهران به معنی ارسال تصاویر نخواهد بود.