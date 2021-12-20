نروژ قهرمان هندبال زنان جهان شد/ رده بندی کامل ۳۲ تیم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۱۰ الی ۲۸ آذرماه به میزبانی چهار شهر اسپانیا برگزار شد. در این رویداد بنا بر تصمیمات فدراسیون جهانی این رشته برای اولین بار با هدف توسعه هندبال در جهان، تعداد تیم‌ها از ۲۴ به ۳۲ افزایش یافت. به این ترتیب از قاره آسیا ۵ تیم جواز حضور در مسابقات را بدست آوردند و ایران نیز با کسب رتبه چهارم مسابقات هندبال قهرمانی آسیا برای نخستین بار جواز حضور در این رویداد مهم را از آن خود کرد.

تیم ایران در پایان این رویداد با قبول ۶ شکست و کسب یک نتیجه از پیش برنده ۱۰ بر یک برابر چین در اولین رتبه بندی جهانی خود جایگاه سی و یکم را کسب کرد.

یکشنبه شب ۲۸ آذرماه این رویداد مهم جهانی با برگزاری دو مسابقه فینال و رده بندی و اعلام رتبه بندی کامل تیم‌ها به کار خود پایان داد.

در مسابقه رده بندی، دو تیم دانمارک و اسپانیا میزبان مسابقات به مصاف هم رفتند. در نیمه اول تیم دانمارک ۱۶ بر ۱۳ پیروز شد و در نهایت توانست با نتیجه ۳۵ بر ۲۸ برنده این دیدار شده و در جایگاه سوم رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۱ قرار بگیرد.

اما در دیدار فینال همان طور که از ابتدای بازی‌ها پیش بینی می‌شد دو تیم فرانسه و نروژ برابر هم قرار گرفتند. نروژ با داشتن چندین ستاره در ترکیب خود بهترین شرایط را برای کسب عنوان قهرمانی داشت. در نیمه اول، این تیم فرانسه بود که با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ برابر رقیب خود پیشی گرفت. در نهایت تیم نروژ توانست با نتیجه ۲۹ بر ۲۲ برنده این دیدار شده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

تیم هندبال زنان نروژ با کسب این قهرمانی، از عنوان بهترین تیم هندبال بانوان جهان دفاع کرد و چهارمین کاپ قهرمانی را به خانه برد. نروژی‌ها تاکنون ۴ بار قهرمان، ۴ بار نایب قهرمان و ۳ بار در رده سوم جهان ایستاده‌اند.

اما فرانسه با این نقره چهارمین نایب قهرمانی خود را در جهان جشن گرفت. اسپانیایی که در دوره قبل نایب قهرمان جهان شده بود در شرایطی که میزبان این رویداد بود با دو پله سقوط در رتبه چهارم ایستاد.

اما در پایان این رویداد رتبه بندی کامل تیم‌ها اعلام شد:

۱- نروژ ۲- فرانسه ۳- دانمارک ۴- اسپانیا ۵- سوئیس ۶- برزیل ۷- آلمان، ۸- روسیه ۹- هلند، ۱۰- مجارستان ۱۱- ژاپن ۱۲- صربستان ۱۳- رومانی ۱۴- کره جنوبی ۱۵- لهستان ۱۶- استرالیا ۱۷- اسلوونی ۱۸- کرواسی ۱۹- چک ۲۰-پو رتوریکو ۲۱- آرژانتین ۲۲- مونته نگرو ۲۳- کنو ۲۴- قزاستان ۲۵- آنگولا ۲۶- اسلواکی ۲۷- تونس ۲۸- کامرون ۲۹- پاراگوئه ۳۰- ازبکستان ۳۱- ایران ۳۲- چین

بیست و ششمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان در سال ۲۰۲۳ به میزبانی سه کشور نروژ، سوئیس و دانمارک برگزار می‌شود و به همین واسطه این سه تیم حضورشان در این رقابت‌ها مسجل است. با توجه به اینکه نروژ با امتیاز میزبانی راهی این مسابقات شده است، تیم فرانسه نایب قهرمان دیدارهای سال ۲۰۲۱ جواز حضور در مسابقات سال ۲۰۲۳ را کسب کرده است.