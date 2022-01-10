ورقه های ضد قارچ افزایش دهنده ماندگاری میوه تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده گفت: اغلب میوها پس از برداشـت فـسادپذیری بالایی دارند، از این رو به کارگیری فنون و روش هـای مناسـب جهـت افزایش قابلیت ماندگاری در طول دوره نگهداری ضروری است.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به اینکه مطابق آمارهای جهانی به طور متوسط ۲۴ درصد میوه ها و حدود ۴۲ درصد از سبزی ها در کشورهای در حال توسعه در فاصله تولید تا مصرف از بین می روند ادامه داد: روش های قدیمی نگهداری مواد غذایی شامل فرآیندهای گرمایی، انجماد، پرتودهی، نگهداری در اتمسفر اصلاح شده و استفاده از مواد افزودنی ضد میکروبی یا نمک ها هستند که متاسفانه در رابطه با برخی فرآورده ها نمی توان آنها را به کار برد.

وی بیان کرد: در سال های اخیر، تولید بسته های با رهایش کنترل شده از طریق انتقال یک عامل فعال از حامل پلیمری به سطح ماده غذایی به منظور افزایش زمان ماندگاری فرآورده های غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

رجب زاده به تأمین تقاضای مـصرف کننـده بـرای انواع سبزی ها و میوه ها از طریـق انبارمـانی طولانی مدت اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ماندگاری میوه ها و کنترل قارچ ها و از طرف دیگر کاهش مصرف قارچ کش های سنتزی در زنجیره تولید تا مصرف، تولید ورقه های رهاینده دی اکسید گوگرد برای کنترل قارچ ها و افزایش ماندگاری میوه ها (سیب، انواع توت ها، تمشک، انگور، خرمالو، کیوی، گلابی و انار) ضروری بوده که علاوه بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، سبب ایجاد ارزش افزوده و افزایش سلامت جامعه نیز خواهد شد.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه دانش فنی بسته بندی ها، جاذب ها و رهاینده های مواد فعال در انحصار برخی کشورهای خاص است گفت: با توجه به دستیابی به دانش فنی تولید این ورقه ها در داخل کشور، ورقه های رهاینده دی اکسیدگوگرد با قیمت پایینتری در حجم انبوه تولید و عرضه خواهند شد و مانع خروج ارز از کشور می شود.