اعتراف خبرنگار گاردین پس از ۱۶ سال؛ مصاحبه با «سکینه آشتیانی» جعلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار سابق روزنامه گاردین پس از ۱۶ سال اعتراف کرد مصاحبهای که در سال ۲۰۱۰ با عنوان گفتوگوی اختصاصی با سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم در یک پرونده جنایی منتشر کرده بود، هرگز انجام نشده و تمام محتوای آن را خودش ساخته است؛ گزارشی که در آن زمان به یکی از محورهای تبلیغات رسانهای علیه ایران تبدیل شد و بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
سعید کمالی دهقان، روزنامهنگار ایرانی و نویسنده گزارش جنجالی گاردین درباره سکینه محمدی آشتیانی در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد مصاحبهای که در سال ۲۰۱۰ به نام این زن منتشر شده، اساساً وجود خارجی نداشته است.
کمالی دهقان در این پیام نوشت: میخواهم درباره گزارشی که برای صفحه اول روزنامه گاردین نوشتم و در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، حقیقت را بگویم. این گزارش بهعنوان یک مصاحبه اختصاصی با سکینه آشتیانی منتشر شد. اما چنین مصاحبهای هرگز انجام نشده بود. من تمام این گزارش را جعل کردم. این یک داستان جعلی، کاملاً نادرست بود و مسئولیت کامل آن را میپذیرم.
وی از خوانندگان، روزنامه گاردین عذرخواهی و از خداوند طلب بخشش کرده و گفته است دروغهایی که بهصورت عمومی منتشر میشوند میتوانند پیامدهایی گسترده و غیرقابلکنترل داشته باشند.
این خبرنگار مدعی شده است دلیل بیان این اعتراف پس از سالها، ناتوانی از ادامه سکوت در برابر انتشار مطالب نادرست و گمراهکننده درباره ایران بوده است.
پرونده سکینه محمدی آشتیانی در اواخر دهه ۱۳۸۰ به یکی از جنجالیترین پروندههای جنایی ایران تبدیل شد و بازتاب آن به رسانههای بینالمللی رسید. گزارش گاردین در سال ۲۰۱۰ نیز با تمرکز بر ادعای صدور حکم سنگسار برای آشتیانی، بازتاب فراوانی پیدا کرد.
در آن گزارش، گفتوگویی با عنوانی درباره یک زن ایرانی در آستانه سنگسار منتشر شده بود. گاردین مدعی شده بود این مصاحبه از طریق یک واسطه و به دلایل امنیتی بدون افشای نام او انجام شده است.
در متن گزارش، اظهاراتی به نقل از آشتیانی درباره روند رسیدگی قضایی، حکم سنگسار و شرایط وی در زندان منتشر شده بود. اکنون نویسنده همان گزارش میگوید تمام این روایت را از خود ساخته است.
جزئیات پرونده چه بود؟
بر اساس روایتهای منتشرشده از روند قضایی پرونده، آشتیانی به اتهام رابطه خارج از ازدواج و معاونت در قتل همسرش تحت تعقیب قرار گرفت.
در جریان رسیدگی، درباره نقش وی در قتل اختلافنظرهایی مطرح شد، اما در نهایت بر اساس احکام صادرشده، وی به اتهام رابطه نامشروع و معاونت در قتل به مجازاتهایی از جمله شلاق و حبس محکوم شد و حکم حبس او در مراحل بعدی تغییر کرد.
با این حال، اکنون اعتراف نویسنده گزارش گاردین، پرسشهای تازهای درباره اعتبار روایتهایی ایجاد کرده که در آن مقطع از این پرونده در رسانههای خارجی منتشر شد.
این اعتراف همچنین بار دیگر اهمیت راستیآزمایی گزارشهای رسانهای، بهویژه روایتهایی را برجسته کرده است که درباره پروندههای حساس سیاسی و قضایی منتشر میشوند و میتوانند افکار عمومی در داخل و خارج از یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
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