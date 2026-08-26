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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

مخالفت حدادی با درخواست ۴ باشگاه

مخالفت حدادی با درخواست ۴ باشگاه

باشگاه پرسپولیس اجازه خروج به بازیکن جوان خود در پایان سیاعت های نقل و انتقالات تابستانی فصل جاری را نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همایی‌فرد بازیکن جوان پرسپولیس، در آخرین روز نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران بار دیگر با درخواست چهار باشگاه لیگ برتری برای حضور قرضی مواجه شد، اما کادر فنی و مدیریت باشگاه پرسپولیس با جدایی این بازیکن مخالفت کردند.

همایی‌فرد که توانایی بازی در دو پست مدافع و هافبک را دارد، یکی از بازیکنان مورد توجه مهدی تارتار محسوب می‌شود و سرمربی پرسپولیس اعتقاد ویژه‌ای به توانایی‌های فنی این بازیکن جوان دارد. همین موضوع باعث شده تارتار تمایلی به از دست دادن او، حتی به صورت قرضی، نداشته باشد.

در همین راستا باشگاه پرسپولیس در پاسخ به درخواست تیم‌های خواهان همایی‌فرد اعلام کرده است این بازیکن در فهرست فروش یا خروج قرار ندارد و حتی پیشنهادهای مربوط به انتقال قرضی او نیز مورد موافقت قرار نخواهد گرفت.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، همایی‌فرد در برنامه‌های فنی پرسپولیس برای فصل جاری قرار دارد و قرار است در ادامه مسابقات فرصت بیشتری برای نشان دادن توانایی‌های خود به دست آورد؛ از این رو باشگاه پرسپولیس قصد دارد این بازیکن جوان را در اختیار تارتار نگه دارد و او همچنان به کار خود در جمع سرخپوشان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6928792
مهدی مرتضویان

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