https://mehrnews.com/x3cTWq ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱ کد مطلب 6929109 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱ اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از وطن ارومیه - مردم ولایی سلماس چهارشنبه شب نیز در حمایت از نیروهای مسلح، وطن و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6929109 کپی شد مطالب مرتبط شهردار خرمآباد: اجرای ۲.۲ همت پروژه عمرانی؛ بازآفرینی شهری شتاب گرفت تعیین تکلیف ۲۱۰۰ پروژه نیمهتمام در مازندران روانبخش: ملت ایران با فرهنگ عاشورا در برابر فشارها ایستاده است پایانناپذیری اجتماع مردم هریس؛ ۱۷۹ شب در خونخواهی آقای شهید ایران جلوهای باشکوه از حضور مردم در دفاع از ایران برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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