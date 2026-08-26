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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱

اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از وطن

اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از وطن

ارومیه - مردم ولایی سلماس چهارشنبه شب نیز در حمایت از نیروهای مسلح، وطن و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6929109

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