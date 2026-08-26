https://mehrnews.com/x3cTWr ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6929110 استانها گیلان استانها گیلان ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ تداوم حماسه آفرینی مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و هفتاد و نهمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB فیلم: کوثر اشرافی کد مطلب 6929110 کپی شد مطالب مرتبط موج ۱۷۸ تجمعات شبانه مردم؛ خونخواهی مردم رشت در میدان ادامه دارد یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان مردم رشت در یکصد و هفتاد و ششمین شب تجمعات، پای کار ایران ایستادند شور و شادمانی مردم دیار میرزا به مناسبت میلاد پیامبر(ص) تداوم حماسه مردم رشت در شب صد و هفتاد و پنجم مقاومت برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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