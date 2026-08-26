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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳

تداوم حماسه آفرینی مردم رشت در میدان

تداوم حماسه آفرینی مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و هفتاد و نهمین قرار شبانه را مشاهده می کنید.

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فیلم: کوثر اشرافی

کد مطلب 6929110

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