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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

نتانیاهو: توافق دیپلماتیک با ایران امکان‌پذیر نیست

نتانیاهو: توافق دیپلماتیک با ایران امکان‌پذیر نیست

نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی ضمن حمایت از تحریم‌های آمریکا، توافق با ایران را غیرممکن خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که توافق دیپلماتیک با ایران امکان‌پذیر نیست.

نتانیاهو در مراسمی که اواخر سه‌شنبه در یک شهرک اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی برگزار شد، گفت: به شما می‌گویم توافقی حاصل نمی‌شود.

او با اشاره به گفتگوی اخیرش با ترامپ که در مورد امکان دیپلماسی با تهران گفتگو کرده‌اند، با ادبیاتی غیردیپلماتیک و زشت مدعی شد: «با این حال، شک دارم که بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی‌ها، به توافقی دست یافت.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو همچنین از کمپین فشار اقتصادی جدید ترامپ علیه ایران استقبال کرد و آن را جایگزین قوی برای اقدام نظامی مجدد توصیف کرد.

استفاده از چنین الفاظی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی انجام می شود که دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرده است.

ترامپ در اواخر فوریه در تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به نتانیاهو پیوست، اما در ماه آوریل در مواجهه با مخالفت گسترده عمومی آمریکا با جنگ که باعث افزایش شدید قیمت نفت شده بود با آتش‌بس موافقت کرد.

کد مطلب 6928566

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    نظرات

    • سازگار IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      4 2
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      معلوم این انگل هنوزازموج انفجارموشکهای ایران خلاص نشده است؟
    • محمد از لرستان IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
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      خوب نباشه به تو مرد دیوانه چه ربطی داره .ترامپ خودش می دونه وبس

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