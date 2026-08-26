https://mehrnews.com/x3cTWm ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6929106 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ نمایش اتحاد و همدلی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در استمرار شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6929106 کپی شد مطالب مرتبط طنین نوای دف در مسجد جامع سنندج؛ بزرگترین مولودیخوانی کشور برگزار شد الفهداوی: رژیم صهیونیستی بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی است تعیین تکلیف ۲۱۰۰ پروژه نیمهتمام در مازندران روانبخش: ملت ایران با فرهنگ عاشورا در برابر فشارها ایستاده است برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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