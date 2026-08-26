  1. استانها
  2. اصفهان
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم روند کاهشی دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند افت دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: دما در بیشتر مناطق استان اصفهان همچنان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای فر را تجربه می‌کند و در خنک ترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه دما به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز تا پنجشنبه آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، از پنجشنبه شب و طی روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و سرعت وزش باد محتمل است و در این مدت غبار رقیق به ویژه در ساعات صبح در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امروز بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

کد مطلب 6928495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها