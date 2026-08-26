روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند افت دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: دما در بیشتر مناطق استان اصفهان همچنان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای فر را تجربه می‌کند و در خنک ترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه دما به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز تا پنجشنبه آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، از پنجشنبه شب و طی روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و سرعت وزش باد محتمل است و در این مدت غبار رقیق به ویژه در ساعات صبح در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امروز بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.