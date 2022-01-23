به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان در قالب هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند. مصاف حساس این دو تیم در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود آبادانی‌ها به پایان رسید.

این دیدار حواشی داشت که به شرح زیر است:

*پیش از آغاز این دیدار، فاز اول میکسدزون جدید ورزشگاه فولادشهر رونمایی و افتتاح شد.

*علیرضا منصوریان، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان و مهدی تارتار، سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان پیش از سوت آغاز بازی خوش و بش گرمی با هم داشتند.

*مدیرعامل و اعضای تیم‌های پایه باشگاه ذوب‌آهن از تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

*دو مربی از دقایق ابتدایی بازی در کنار خط مشغول هدایت تیم خود هستند.

*برخورد توپ با دست بازیکن ذوب‌آهن در دقایق ابتدایی مسابقه باعث اعتراض بازیکنان نفت به داور مسابقه شد.

*سوپر گل طالب ریکانی باعث خوشحالی بی حد و وصف نیمکت‌نشینان صنعت نفت شد.

*امیر شعبانی مدافع تیم ذوب‌آهن در دقیقه ۲۸ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد، پس از این اخراج چند تن از نیمکت‌نشینان تیم ذوب‌آهن به سمت این بازیکن رفتند و در راه رختکن به او دلداری دادند.

*بازیکنان دو تیم در چند صحنه مختلف با رعایت بازی جوان‌مردانه برای بررسی وضعیت سلامتی بازیکنان حریف توپ را به بیرون زمین زدند.

*بازیکنان تیم نفت آبادان با چهار دقیقه تأخیر برای آغاز نیمه دوم به زمین بازی آمدند و بازیکنان ذوب‌آهن در این فاصله مجبور به انجام حرکت نرمشی شدند.

*اعلام خطا از سوی داور در دقیقه ۷۲ به ضرر تیم ذوب‌آهن باعث اعتراض مسعود ابراهیم زاده به قاضی دیدار شد.

*تعلل زیاد دروازه بان نفت آبادان برای شروع بازی در دقایق پایانی بازی باعث اعتراض نیمکت نشینان ذوب آهن شد.

*برخی عوامل باشگاه صنعت نفت آبادان که در ورزشگاه حضور داشتند در دقایق پایانی با صدای سوت سعی در بر هم زدن تمرکز بازیکنان ذوب آهن کردند.