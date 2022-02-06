واکنش سروری به ماجرای شهادت مامور پلیس و قتل فجیع یک زن در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز مورخ ۱۷ بهمنماه به ریاست پرویز سروری برگزار شد. سروری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد در ادامه راه شهیدان بتوانیم تکلیف خود را برای استمرار راه انقلاب ادامه دهیم.
نایب رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: انقلابی که با حضور و ورود خود دو قدرت دنیا را مجبور به کُرنش در مقابل خود کرد و دین با بالندگی، شادابی و نشاط توانست یک ملت را به پای قیام و نهضت آورد و فرایندی را ایجاد کند که منجر به پیروزی بر اراده قدرتهای جهانی شود.
وی اظهار کرد: ما توانستیم قدرتها را با هم آشتی دهیم. این انقلاب بدون استفاده از روشهای متعارف و با روش خود و با صراحت و شجاعت کامل از ابتدا اعلام کرد که نه شرقی و نه غربی است و به هیچیک از بلوکهای قدرت وابسته نیست.
سروری خاطرنشان کرد: بخاطر داریم زمانی که تمام حاکمیت ایران از شاه، مجلس و دولت اراده کردند که بحرین را حفظ کنند، همان روز انگلستان اعلام موضع کرد و شاه با ذلت تمام مجبور شد حاکمیت ایران بر بحرین را نفی کند و عملاً بحرین را از ایران جدا کند.
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی است که با قدرت مقابل تمام ارادههای باطل و قدرتهای بزرگ میایستد، تصریح کرد: مذاکرات وین تقابل دو دیدگاه بود و باید توجه داشت که حق گرفتنی است و دادنی نیست. دیروز وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد نتایج شگفتانگیزی در مذاکرات وین حاصل میشود؛ در حالی که ما اعلام کردیم باید راستیآزمایی کنیم.
وی افزود: اینکه باید ۱۲ هزار میلیارد تومان بهصورت کیفی تحویل ما دهند و حدوداً این موضوع پذیرفتند و پذیرفتند که به مذاکرات با شرایطی که ما دیکته میکنیم، برگردند نشان از قدرت است؛ در حالی که در دولت سابق با رویکرد مثبت به غرب و دادن امتیازات چند دلار توانستند بازگردانند؟ ما این دهه را دهه اقتدار، انقلاب و نورانیت مشارکتهای اجتماعی میدانیم.
سروری در ادامه بیان کرد: حادثه بسیار ناگواری در هفته گذشته داشتیم که درسهای بسیار زیادی داد و اینکه هر جا که از اصول خود عدول کردیم دچار مشکلات جدی شدیم. شهادت مظلومانه یکی از مأموران پلیس در مقابل یکی از اوباش یکی از دلخراشترین صحنههایی بود که مردم مشاهده کردند. خوشحالیم که مجلس انقلابی موضع انقلابی گرفت و آمادگی خود را برای تسهیل یک طرح اقتدارآفرین برای امنیت کشور و پلیس اعلام کرد و همه یک صدا شدند تا این مشکل را حل کنند.
نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: ما که امنیت را در منطقه به وجود آوردیم خیلی ناگوار و زشت است که در داخل کشور شاهد چنین رفتارهای نگران کنندهای باشیم.
وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود به قتل یک زن در اهواز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با درایت و پیگیری و ضوابط سختگیرانه جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود.
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