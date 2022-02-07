فارس میزبان خوبی برای مسابقات بین المللی بدمینتون فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، بیان کرد: برنامه ریزی ویژه ای طی چندین سال اخیر برای برگزاری مسابقات فجر در کشور صورت گرفته است و همین برنامه‌ها موجب شد طی چندین سال اخیر این مسابقات جایگاه خود را در عرصه جهانی پیدا کند.

وی افزود: سی امین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فجر از ١٨ لغایت ٢٢ بهمن ماه در شیراز برای دومین سال متوالی برگزار شده است و باتوجه به استمرار برگزاری این مسابقات شاهد هستیم که این مسابقات در تقویم فدراسیون جهانی به عنوان مسابقات فجر ایران ثبت شده است.

پوریا یادآور شد: این مسابقات به گونه‌ای است که افرادی که در این دوره از مسابقات حضور داشته‌اند دارای رنکینگ جهانی کمتر از ١٠٠ هستند که نشان از اهمیت این رویداد دارد.

رئیس فدراسیون بدمینتون ادامه داد: نگاه فدراسیون جهانی اینگونه است که میزبانی شیراز را خوب ارزیابی کرده این در حالی است که اگر به دنبال پیشرفت هستیم باید مسابقات دارای ثبات باشد.

به گفته این مقام مسئول سال آینده این مسابقات در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.