ضرورت توجه جدی مسئولان به جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین سید صادق طباطبایی نژاد پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: بیست و دوم بهمن ماه روز پیروزی خون بر شمشیر و روز به پیروزی رسیدن اسلام بر طاغوت است که امسال با روز جمعه و عید هفتگی مسلمانان همزمان شده است.
وی با اشاره به ماه رجب، افزود: از این ماه در روایات به نام ماه خدا یاد شده است و سیزدهم رجب نیز ولادت امام علی (ع) و به نام روز مرد نامگذاری شده است که این روز را گرامیمیداریم.
نماینده مردم اردستان با اشاره به راهپیمایی خودرویی مردم این شهرستان، تصریح کرد: کمتر در اردستان ترافیک و حجم وسیعی از خودروها را در خیابان مشاهده میکردیم اما امروز خودروهای سواری با نظم مسیر راهپیمایی را طی کردند.
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: دو سالی است که به دلیل فراگیری بیماری کرونا، مردم در قالب اینگونه راهپیمایی عشق و علاقه خود را به نظام و انقلاب نشان میدهند و این نشان دهنده عمق علاقه مردم است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ۴۳ سال است که از پیروزی شکوهمند آن میگذرد و امروز میتوان از جهات مختلف به حرکت ملت ایران و نهضت امام خمینی (ره) نگاه کرد.
نماینده اردستان خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که این روزها رهبر انقلاب در سخنان خود بیش از دیگر مطالب برای ما بیان میکنند و ما باید به این موضوع توجه جدی کنیم جهاد تبیین است.
مجاهد در هیچ لحظهای دست از جهاد بر نمیدارد
طباطبایی نژاد ادامه داد: مجاهد در هیچ لحظهای دست از جهاد بر نمیدارد؛ ممکن است سلاح او عوض شود اما هیچگاه راه و مسیر او که جهاد است عوض نمیشود.
وی یادآور شد: مبارزه با نفس یک مقوله همیشگی و مداوم است و یک مسلمان همیشه در حال جهاد است که این نشاندهنده نگاه فکری اسلام برای انسان است.
نماینده مردم اردستان تصریح کرد: جهاد وظیفه دائمی و همیشگی هر مسلمان است که مثلاً یک بار فرد به خیابان میآید و در راهپیمایی شرکت میکند و فکر نکنید که اجر کمی دارد چرا که همین که امروز مردم وقت گذاشتند و در راهپیمایی شرکت کردند در نزد خدا اجر دارند.
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: ۴۳ سال است که جنگ اقتصادی بر ملت تحمیل شده است و این مربوط به هشت یا ۱۰ سال گذشته نیست، چون وابستگی دولت و ملت در جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است دشمنان بر ملت فشار میآورند تا آن را از حکومت جدا کنند.
تلاش دشمنان در تغییر فرهنگ، آداب، سنن ایرانی اسلامی
نماینده مردم اردستان تاکید کرد: به همین دلیل است که دشمنان در طی این ۴۳ سال از راههای مختلف اقتصادی، نظامی، فرهنگی و امنیتی فشار بر مردم میآورند که بیشترین تلاش خود را نیز بر تغییر فرهنگ، آداب، سنن و روش زندگی ما دارند چرا که فهمیدهاند ریشه این نهضت در فرهنگ و دین ماست.
وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی که همه اقشار مردم اعم از جوان و نوجوانها حضور داشتند دشمنان متوجه شدند که جنس این مردم فرق دارد و این ریشه در فرهنگ و نهضت اسلامی ما دارد.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: رهبر انقلاب در یک اشراف دقیقی بر موضوعات کشور و جهان به شکل دقیق میدانندکه امروز تمرکز دشمن بر کجاست، دشمن بر نقاط ضعف تمرکز میکند تا بزرگنمایی کند و نقاط قوت را پنهان کند.
بیشترین تمرکز دشمن بر مشکلات اقتصادی است
وی با بیان اینکه امروزه بیشترین تمرکز دشمن بر مشکلات اقتصادی است، گفت: در جلسهای که در مجلس با وزیر خارجه کشور داشتیم، گفتند هدف گذاری تیم مذاکره کننده ایران رفع تمامی تحریم هاست و با همین نگاه به پیش میرویم.
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