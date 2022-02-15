به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر ویژه برنامه پاسداشت مقام سردار شهید قاسم سلیمانی و قدردانی از فعالان حوزه موسیقی در تولید آثار مرتبط با این سردار شهید با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قاضی زاده معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعدادی دیگر از مدیران با اجرای رسالت بوذری در تالار رودکی تهران برگزار شد.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از جمله مجموعه‌هایی بودند که طی سال‌های اخیر آثار مختلفی را در حوزه ارکسترال، نماهنگ، تک اهنگ، سرود، آلبوم و موارد دیگر منتشر کرده‌اند.

یک ادای دین کوچک به حاج قاسم عزیز در جشنواره سی و هفتم

محمد اله یاری رییس سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در ابتدای این مراسم ضمن ارائه توضیحاتی از روند برگزاری جشنواره بیان کرد: امسال در جشنواره موسیقی فجر تلاش کردیم تا به واسطه حضور ارکستر سمفونیک صدا و سیما و گروه نوای سیمره آثاری را با موضوع حاج قاسم سلیمانی پیش روی مخاطبان قرار دهیم تا با این کارهای از دل برآمده ادای دینی کوچک در کنار سایر نهادها و مجموعه‌ها به حاج قاسم سلیمانی داشته باشیم.

وی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر ادامه داد: به طور حتم اگر می‌خواستیم از همه دست‌اندرکاران ساخت آثار موسیقایی مختلف در زمینه حاج قاسم سلیمانی قدردانی کنیم قطعاً باید الان در یک سالن چهارصد نفری میزبانی می‌کردیم. بنابراین آنچه امروز ما میزبان آن هستیم قدردانی کوچکی از تلاشگران عرصه موسیقی است که به سهم خود توانسته‌اند شرایط هنری را برای ساخت آثار موسیقایی مرتبط با موضوع حاج قاسم سلیمانی فراهم کنند.

صادق بعد از شهادت برای من سنگ تمام بگذار

حاج صادق آهنگران از مداحان شناخته شده کشورمان هم در این مراسم که به مدیحه سرایی در رثای حضرت علی (ع) پرداخت، ضمن ارائه خاطراتی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مدتی قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی در ملایر بودیم و تا آنجا که خاطرم هست برای یادبود سردار شهید حسین همدانی رفته بودیم. من در آن دوران هم به خوبی یادم هست که حاج قاسم در همان جا از همه التماس شهادت داشت و این آرزوی همیشگی اش را به آنها می‌گفت. به هر حال با همین حس و حال بود که در اتومبیل بودیم که یکی از فرماندهان مشغول ارائه گزارشی به این شهید بزرگوار بود. من به خوبی فهمیدم که حواس حاج قاسم در جای دیگری است، اما چیزی نمی‌گفتم تا اینکه مدتی گذشت ودیدم به من بی مقدمه گفت: «صادق وقتی شهید شدم برای من سنگ تمام بگذار»

وی افزود: ازهمان زمانی که حاج قاسم چنین حرفی را زد و من را به شدت تحت تاثیر قرار داد، نهایت تلاش خود را انجام دادم تا از هیچ کوشش در پاسداشت حاج قاسم دریغ نکنم و اتفاقاً به لطف او بود که اثری را با شعر میلاد عرفانپور و تنظیم یک هنرمند کرمانی انجام دادیم که اثر قابل توجهی هم شد. چندی قبل هم بود که به واسطه یکی ازاشعار مرتضی آل کثیر قطعه دو زبانه‌ای را آماده کردیم که موضوع اصلی آن شهید ابومهدی المهندس و سردارسلیمانی است که به زودی در قالب اثری فارسی عربی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. به هر حال همه این کارها گام‌هایی کوچک در پاسداشت حاج قاسم سلیمانی است که امیدوارم مورد رضایت مردم شریف کشورمان قرار گیرد.

محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بخش دیگری از این برنامه ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروزتولد حضرت علی (ع) بیان کرد: خواستم عرض ارادت خودم و همکارانم در معاونت هنری را عرض کنم و تشکر کنم از کسانی که کمک کردند پرچم مقاومت اسلامی با زبان هنر در جهان برافراشته بماند. این برنامه فقط اقدامی کوچک در راستای تجلیل از مقام والای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که امیدوارم مورد توجه دوستداران این شهید بزرگوار قرار گیرد.

حاج قاسم نیازی به توصیف موسیقایی و هنری ما ندارد؛ این ما هستیم که به او نیاز داریم

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بعد از صحبت‌های سالاری بیان کرد: داشتم فکر می‌کردم که ما امروز برای پاسداشت حاج قاسم اینجا هستیم یا در پاسداشت کسانی هستیم که او را گرامی می‌دارند؟ امروز تولد حضرت علی (ع) است و او نامی است که امروز بعد از گذشت ۱۴۰۰ تبدیل به نامی بزرگ شده است. این حضرت متوجه شد که اگر محو خداوند بشود همه عالمین را دارد. پس هرچه داشت ایثار کرد و ذره‌ای را هم برای خودش نخواست و فدای راه خدا کرد. حضرت امام (ره) وقتی از بسیج نام می‌بردند می‌فرمودند بسیج مدرسه عشق است که به انسان چگونه به خدا رسیدن را می‌آموزد. اینکه انسان هیچ چیزی را برای خودش نخواهد و این همان چیزی بود که حضرت علی را به عالی‌ترین مقام خداوند رساند. حاج قاسم هم یک چهره از وجود امیر المومنین است که همواره در هر مقطع زمانی وجود دارد. اگر حاج قاسم امروز واقعیت دارد نشان از واقعیت حضرت علی است.

وی افزود: ما با وصف حاج قاسم می‌دانیم که او نیازی به شعر و موسیقی و این جلسه ما ندارد. این ما هستیم که به او نیاز داریم و می‌خواهیم جامعه را پر ازاین حاج قاسم‌ها کنیم. پس هرچه قدر او را وصف کنیم کم است. او واقعی و حقیقی به جوان ما می‌گوید که چه راهی را برود. او دردنیای بدون قهرمان امروز یک قهرمان واقعی است. ما امروز در این جامعه دستمان پر است چون حاج قاسم را داریم. ما با زبان هنر به عنوان زبان عشق می‌توانیم چنین راهی را نشان دهیم. ما می‌توانیم این الگو را برای حفظ جامعه در یک مسیر درست قرار دهیم پس امروز روز پاسداشت شخصیت‌های بزرگی است که برای حفظ جامعه شان آمده‌اند و شخصیت حاج قاسم را توصیف کردند.

حاج قاسم سلیمانی تجلی اراده ملی ما در ایران و جهان اسلام است

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بعد از صحبت‌های قاضی زاده اظهار کرد: از دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر قدردانی می‌کنم که این ابتکار را به خرج داد و از همه عزیزانی که امروز دعوت ما را برای حضور در این مراسم پذیرفتند قدردانی می‌کنم که شاهد چنین برنامه‌ای باشیم. ما در همه جشنواره‌ها و بزرگداشت‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری داشتیم، این توفیق را داشتیم که بخش ویژه ای برای تجلیل از آثاری که به نحوی به شخصیت سردار دل‌ها پرداخته‌اند، بپردازیم. به هر حال امروز جامعه ما در معرض آسیب‌هایی زیادی است که بخش اصلی آن نشات گرفت از هویت است بنابراین وقتی جامعه فرهنگی ما به احاج قاسم می چردازند تجلی ارائه نمایش مظهر اراده ملی ماست که در جهان اسلام نیز معرفی شده است.

وی افزود: شما اگر نگاه کنید در جز به جز زندگی حاج قاسم علاقه به میهن و اسلام عزیز موج می‌زند و این یک مساله عادی نیست و این پیوند زندگی ایرانی – اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد وقتی رهبر معظم انقلاب از راه سلیمانی به عنوان مکتب یاد می‌کنند مساله ساده ای نیست. پس هیچ زبانی گویا تر از زبان هنر نمی‌تواند در تبیین این مسیر مورد توچه قرار گیرد. وقتی قطعه از غلامرضا صنعتگر اینچنین در دل مردم نشسته، نشان دهنده قدرت شعر و موسیقی است که این طور به دل‌ها نورانیت می بخشد و مخاطب را هدایت می‌کند. این جزوی از فلسفه هنر است که می‌تواند انسان را به سمت خداوند سوق دهد. من از همه مجموعه‌هایی که در تولید آثار مرتبط با حاج قاسم سلیمانی همت و تلاش داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم که در روز ولادت حضرت علی (ع) برنامه ارزشمندی را تدارک دیدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود از همکاری صمیمانه وزارت بهداشت در برگزاری جشنواره‌های هنری کشور طی دهه فجر انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

قدردانی از فعالان حوزه موسیقی مرتبط با شهید سلیمانی

بخش بعدی مراسم قدردانی از فعالان حوزه موسیقی در تولید آثار مرتبط با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود که در این بخش صادق آهنگران، علیرضا افتخاری، علی محمد مودب شاعر، غلامرضا صنعتگر خواننده، قاسم صرافان شاعر، علیرضا قزوه شاعر، امیرحسین سمیعی خواننده، محمدرضا چراغعلی آهنگساز، عبدالجبار کاکایی شاعر، میلاد عرفانپور شاعر، امیر مهدی حکیمی، محمد مهدی سیار شاعر، محمد حشمتی، آرش امینی رهبر ارکستر، آرمان مهربان آهنگساز، امیر حقیقت خواننده، سید محسن حسینی خواننده، حسین ستاری فرخواننده، علی چراغی خواننده، حسین صیامی شاعر، محمد رسولی شاعر، میلاد هارونی خواننده، بهرام پاییز خواننده، امیر حسین زاده خواننده، سعید اسلامی آهنگساز و تنظیم کننده، احسان جوادی آهنگساز و تنظیم کننده، طاها چوگان باز آهنگساز و تنظیم کننده، علی زندوکیلی خواننده، امید روشن بین آهنگساز و تظیم کننده، بلال حسنی دهنوی آهنگساز و تنظیم کننده از جمله هنرمندانی بودند که در حضورحجت الاسلام امرودی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر بهداشت، درمان اموزش پزشکی، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن ریاحی دبیر سی و هفتین جشنواره موسیقی فجر، محمد اله یاری سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد قدردانی قرار گرفتند.

پخش نماهنگ «فصل پریشانی» با صدای علی زندوکیلی از تولیدات سازمان هنری رسانه اوج، اجرای قطعه «حاج قاسم هنوز زنده است» با خوانندگی غلامرضا صنعتگر با شعر میلاد عرفانپور و آهنگسازی محمدرضا چراغعلی، مدیحه سرایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی (ع) توسط حاج صادق آهنگران، پخش نماهنگی به خوانندگی علی چراغی و شعر عبدالجبار کاکایی، از تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، پخش نماهنگ «مرد نبرد» از تولیدات مرکز موسیقی مأوا، از جمله بخش‌های مختلف این مراسم را تشکیل می‌دادند.