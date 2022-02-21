«الشواهد الربوبیه» به چاپ دهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «الشواهد الربوبیه (ملاصدرا)» نوشته جواد مصلح به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ دهم رسیده است.

این‌کتاب، اثری از ملاصدرا در فلسفه و کلام به زبان عربی است. ملّاصدرا (فیلسوف بزرگ قرن ۱۱ ق) این کتاب را در پنج «مشهد» تألیف کرده است و هر مشهد به چند «شاهد» و هر شاهد به چند «اشراق» تقسیم شده است.

فهرست مشاهد کتاب از این قرار است:

مشهد اوّل در امور عامّه؛ مشهد دوم در وجود خداوند و آفرینش؛ مشهد سوم در علم معاد؛ مشهد چهارم در اثبات معاد جسمانی و مشهد پنجم در نبوّت و ولایت. حاج ملّاهادی سبزواری، فیلسوف معروف قرن ۱۳ ق معروف‌ترین شرح را بر این کتاب نوشته است. کتاب حاضر ترجمه و تفسیری منقّح از این اثر به قلم مرحوم دکتر جواد مصلح به زبان فارسی است.

چاپ دهم این کتاب در ۵۱۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت 130 هزار تومان عرضه شده است.