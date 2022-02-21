توجه ویژه به شخصیت وحدت آفرین پیامبر(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کافی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره «محمد(ص) پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر» که به مناسبت اعلام برنامه های اختتامیه این کنگره برگزار شده بود اعلام کرد: این کنگره جهانی باعث شد رویکرد دوباره ای به شعر و داستان نبوی رخ بدهد که با توجه به‌ شخصیت وحدت آفرین پیامبر(ص) جای آن خالی بود.

وی با اشاره به این که ستاد برگزاری این کنگره کاملا مردمی است از حمایت دانشگاه شیراز و سایرمجموعه های فرهنگی استان قدردانی کرد و گفت: باتوجه به شهرت ادبی و فرهنگی شهر امروزه برای برگزاری برنامه های ادبی شیراز از اولین انتخاب های برگزارکنندگان است.

کافی با اشاره به مشارکت چشمگیر شرکت کنندگان عنوان کرد که ۲۴۰۲ اثر ادبی در این کنگره دریافت کردیم که شامل یک هزار و 644 شعر و ۷۵۸ اثر داستانی در سه زبان فارسی عربی انگلیسی است.

دبیر ادبی جشنواره یادآور شد: دست اندکاران کنگره افق بلندی دارند و برای گام اول کار را وسیع شروع کردند. تنوع و تعداد ۲۵رشته هنری و ۷زبان وتعداد آثار ارسالی نشانگر وسعت کار است و تعداد آثار برگزیده کیفیت آثار را نشان می‌دهد ما در بخش ادبی از تمام استان‌های کشور اثر داشتیم از ۲۸ استان برنده داشتیم این پراکندگی ارسال اثار نشان میدهدفراخوان کنگره به شایستگی به مخاطب رسیده است.

وی با اشاره به هفت محفل شعر خوانی باشاعران کشورهای مختلف اذعان داشت: این فعالیت های پیش کنگره برد کار را افزایش داد.

دبیر ادبی کنگره به علاقمندان شعر و ادب اعلام کرد: هشتمین محفل شعر هشتم اسفندماه در دارالعباده حرم احمدبن موسی برگزار می‌شود و شاعران برگزیده کنگره و شاعران برگزیده استان و کشور در این محفل شعرخوانی دارند.

کافی یادآور شد: اساتیدی چون علیرضاقزوه، محمدکاظم کاظمی و محمد مرادی داوری پایانی را انحام دادند و در مراسم اختتامیه حاضر می‌شوند استاد محمدرضا سرشار هم مهمان ویژه برنامه است و پیوند شعر و داستان ایجاد می‌شود.

وی افزود: اشعار و داستان های برگزیده کنگره بزودی بصورت کتاب منتشر خواهد شد.