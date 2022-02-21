ورود کاروان نظامی ارتش آمریکا به حومه «حسکه» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک کاروان نظامی آمریکایی حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی وارد حومه حسکه در شمال سوریه شد.

بر اساس این گزارش، این کاروان نظامی متشکل از ۲۳ خودروی حامل اسلحه و مهمات بود که از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» وارد خاک سوریه شد و راه خود را به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا در حومه «الحسکه» پیش گرفت.

این کاروان در راستای ادامه تلاش‌های نظامیان آمریکایی برای تقویت پایگاه‌های خود در منطقه «الجزیره» سوریه وارد خاک این کشور شد. هدف آمریکا از این اقدام، سرقت نفت و منابع طبیعی سوریه است.

براساس این گزارش، شب گذشته ساکنان روستای تل شامیران در حومه حسکه با کمک ارتش سویه مانع از ورود کاروان نظامی مشترک اشغالگران آمریکایی و شبه نظامیان قسد وابسته به آنها به این روستا شدند.