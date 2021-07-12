  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۴

امروز رخ داد؛

ورود کاروان حامل تجهیزات جنگی و لجستیکی ارتش آمریکا به سوریه

ورود کاروان حامل تجهیزات جنگی و لجستیکی ارتش آمریکا به سوریه

نیروهای اشغالگر آمریکایی همچنان به نقض حاکمیت عراق و سوریه ادامه می دهند و در جدیدترین تحرک خود، اقدام به وارد کردن ۴۸ خودرو حامل تجهیزات نظامی، تسلیحات و مهمات از عراق به سوریه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای اشغالگر آمریکایی در ادامه نقض حاکمیت سوریه و عراق، اقدام به وارد کردن مهمات و تجهیزات از اراضی عراق به سوی سوریه کردند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای اشغالگر آمریکایی ستون جدیدی از تجهیزات نظامی، تسلیحات و مهمات و ادوات لجستیک از اراضی عراق و از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به پایگاههای نظامی خود در حومه حسکه سوریه منتقل کردند.

منابع محلی به سانا گفتند: این ستون متشکل از ۳۷ کامیون حامل سلاح و مهمات و دیگر تجهیزات لجستیک به علاوه سه خودرو حامل نفربرهای زرهی جدید و هشت خودرو حامل صندوقهای بزرگ بود که از اراضی عراق به ناحیه تل حمیس وارد شد و از آنجا به پایگاههای اشغالگران در حومه حسکه منتقل شد.

این منابع افزودند: سه خودرو زرهی نظامی اشغالگران آمریکایی وسه خودرو نظامی وابسته به شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا، این کاروان آمریکایی را به داخل اراضی سوریه همراهی کردند..

کد مطلب 5256365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها