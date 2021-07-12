ورود کاروان حامل تجهیزات جنگی و لجستیکی ارتش آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای اشغالگر آمریکایی در ادامه نقض حاکمیت سوریه و عراق، اقدام به وارد کردن مهمات و تجهیزات از اراضی عراق به سوی سوریه کردند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای اشغالگر آمریکایی ستون جدیدی از تجهیزات نظامی، تسلیحات و مهمات و ادوات لجستیک از اراضی عراق و از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به پایگاههای نظامی خود در حومه حسکه سوریه منتقل کردند.

منابع محلی به سانا گفتند: این ستون متشکل از ۳۷ کامیون حامل سلاح و مهمات و دیگر تجهیزات لجستیک به علاوه سه خودرو حامل نفربرهای زرهی جدید و هشت خودرو حامل صندوقهای بزرگ بود که از اراضی عراق به ناحیه تل حمیس وارد شد و از آنجا به پایگاههای اشغالگران در حومه حسکه منتقل شد.

این منابع افزودند: سه خودرو زرهی نظامی اشغالگران آمریکایی وسه خودرو نظامی وابسته به شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا، این کاروان آمریکایی را به داخل اراضی سوریه همراهی کردند..