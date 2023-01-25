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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۲۶

آمریکا یک کاروان حامل تسلیحات و مهمات به سوریه ارسال کرد

آمریکا یک کاروان حامل تسلیحات و مهمات به سوریه ارسال کرد

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که آمریکا کاروانی حامل تسلیحات و مهمات را به پایگاه های خود در حومه الحسکه سوریه ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) از اقدام آمریکا در ارسال یک کاروان حامل تسلیحات و مهمات به سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای اشغالگر آمریکایی در چارچوب برنامه های خود برای تداوم اشغال بخش هایی از سرزمین سوریه و غارت ثروت های آن با همکاری شبه نظامیان قسد، یک کاروان شامل خودروهای مملو از سلاح و مهمات را به پایگاه های خود در حومه الحسکه ارسال کردند.

منابع محلی گفتند که یک کاروان متشکل از ۴۰ خودروی اشغالگران آمریکایی که اکثر آنها کامیون های مملو از سلاح و مهمات بودند، ظهر چهارشنبه به همراه خودروهای زرهی نظامی وارد پایگاه اشغالگران آمریکایی در شهر شدادی واقع در حومه جنوبی الحسکه شدند.

این در حالی است که دولت سوریه بارها حضور آمریکایی‌ها در خاک این کشور را غیر قانونی اعلام کرده و آن را اشغالگری دانسته است.

آمریکا همچنین مدت زمانی طولانی است که با کمک شبه نظامیان کُرد تحت حمایت خود در شرق و شمال شرق سوریه ثروت‌های این منطقه اعم از نفت، گاز و گندم را به سرقت می‌برد و شکایت دمشق نزد نهادهای بین المللی برای متوقف کردن این روند تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

کد مطلب 5692452

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