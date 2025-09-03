  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

اعزام گسترده نیرو و ارسال تجهیزات نظامی از سوی ارتش آمریکا به سوریه

منابع سوری اعلام کردند که هواپیمای باری آمریکا حامل تجهیزات و نظامیان آمریکایی در شمال الحسکه سوریه بر زمین نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المرصد، منابع سوری از تحرکات جدید نظامی آمریکا در سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که یک فروند هواپیمای باری آمریکا صبح امروز، در پایگاه نظامی خراب الجیر در حومه رمیلان در شمال الحسکه به زمین نشست. این اقدام قابل توجه، همزمان با پرواز بالگردها در آسمان این منطقه انجام شده است.

این هواپیما حامل اسلحه و تجهیزات نظامی و نظامیان آمریکایی است. این امر نشان دهنده قصد واشنگتن برای تقویت دوباره حضور نظامی خود در شمال و شرق سوریه است.

در یکم ماه جاری، دیده بان حقوق بشر سوریه، ورود کاروان نظامی جدید نیروهای ائتلاف بین‌المللی شامل ۲۴ کامیون حامل خودروهای نظامی از جمله هامر و برادلی به خاک سوریه از طریق گذرگاه الولید را رصد کرد که از خاک اقلیم کردستان عراق وارد این کشور شده بود.

بنا بر اعلام منابع دیده بان حقوق بشر سوریه این کاروان نظامی در حال حرکت به سمت پایگاه نظامی قسرک در شمال الحسکه بوده است.

