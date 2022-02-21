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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۰۹

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۲۰ درصد از بستری‌های کرونا در لرستان کودکان هستند

۲۰ درصد از بستری‌های کرونا در لرستان کودکان هستند

خرم‌آباد- معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۰ درصد از بستری‌های بیماری کرونا در استان کودکان هستند.

مریم کوشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع امیکرون در استان لرستان اظهار داشت: در کل کشور و همچنین لرستان حدود ۲۰ درصد از بستری‌ها، کودکان هستند.

وی عنوان کرد: رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در استان حدود ۴۹ درصد است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تاکنون ۲۱۱ هزار و ۴۲۳ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۷۱۹ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

کوشکی افزود: در حال حاضر ۱۰ شهر لرستان در وضعیت قرمز کرونا و یک شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

کد مطلب 5430302

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