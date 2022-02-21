مریم کوشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع امیکرون در استان لرستان اظهار داشت: در کل کشور و همچنین لرستان حدود ۲۰ درصد از بستری‌ها، کودکان هستند.

وی عنوان کرد: رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در استان حدود ۴۹ درصد است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تاکنون ۲۱۱ هزار و ۴۲۳ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۷۱۹ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

کوشکی افزود: در حال حاضر ۱۰ شهر لرستان در وضعیت قرمز کرونا و یک شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.