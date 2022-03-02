معلمین قرآنی سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم، تفاهم نامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت علیهم السلام منعقد شد.

این تفاهم نامه در راستای تحقق اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهداف و برنامه‌های دولت در خصوص تعمیم و گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی و افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با عنایت به تاکید بر توسعه بیمه اجتماعی در برنامه‌های توسعه کشور به منظور برخورداری معلمین قرآنی فاقد پوشش بیمه اجتماعی از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی در زمینه مستمری پیری (سالمندی)، از کارافتادگی کلی و بازماندگان متوفی منعقد شد

این تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت علیهم السلام با امضای بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق و محمد انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه اجرایی شد.

برقراری مدیر عامل صندوق هدف از اجرای این تفاهم نامه را توسعه و پوشش حداکثری بیمه اجتماعی در جامعه هدف دانست و گفت با اجرای این طرح ۳۰ هزار نفر از معلمین عزیز، پرتلاش و زحمت کش قرآنی مورد تأیید اتحادیه که مشمول سایر نظام‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی نبوده و شرایط احراز عضویت نزد صندوق را داشته باشند می‌توانند از مزایای بازنشستگی (دوران پیری و سالمندی)، از کارافتادگی کلی و بازماندگان بهره مند شوند.

وی این تفاهم را پر خیر و برکت دانست و ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم بتوانیم به معلمین قرآنی عزیز خدمات اجتماعی ارائه و دغدغه‌های ایشان را کاهش دهیم

محمد انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه گفت امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه عقب ماندگی ۲۰ ساله در پوشش بیمه‌های اجتماعی معلمین قرآنی را جبران کنیم

در پایان این مراسم که با حضور سردار طلایی رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت علیهم السلام همراه بود متن تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید