به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر شنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - با حضور در ستاد انتخابات کشور برای کاندیداتوری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ثبتنام کرد.
وی اکنون شهردار تهران و دستیار رئیسجمهور در امور مدیریت آسیبهای اجتماعی در شهر تهران است و سابقه ۴ دوره نمایندگان مجلس (دوره هفتم، هشتم و نهم از حوزه انتخابیه تهران و دوره یازدهم از حوزه انتخابیه تهران) را در کارنامه سوابق خود دارد.
زاکانی متولد ۱۲ اسفند ۱۳۴۴ است و تا کنون یک مرتبه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است؛ او در رقابتهای انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ احراز صلاحیت شد و در جریان رقابتهای انتخاباتی به نفع سید ابراهیم رئیسی از دیگر داوطلبان این انتخابات کناره گیری کرد. وی همچنین در انتخاباتهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ برای داوطلبی نامزدی انتخابات نام نویسی کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان به تأیید نرسید.
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