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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۲

علیرضا زاکانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

علیرضا زاکانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

شهردار تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر شنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - با حضور در ستاد انتخابات کشور برای کاندیداتوری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

وی اکنون شهردار تهران و دستیار رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران است و سابقه ۴ دوره نمایندگان مجلس (دوره هفتم، هشتم و نهم از حوزه انتخابیه تهران و دوره یازدهم از حوزه انتخابیه تهران) را در کارنامه سوابق خود دارد.

زاکانی متولد ۱۲ اسفند ۱۳۴۴ است و تا کنون یک مرتبه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است؛ او در رقابت‌های انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ احراز صلاحیت شد و در جریان رقابت‌های انتخاباتی به نفع سید ابراهیم رئیسی از دیگر داوطلبان این انتخابات کناره گیری کرد. وی همچنین در انتخابات‌های یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ برای داوطلبی نامزدی انتخابات نام نویسی کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان به تأیید نرسید.

کد مطلب 6124932
هادی رضایی

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