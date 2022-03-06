به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سوریان سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در خصوص رقابتهای قهرمانی کشور گفت: این مسابقات با حضور ۳۵۲ کشتی گیر در قالب ۳۵ تیم برگزار شد که از لحاظ کیفی سطح متوسطی داشت و میزبانی نسبتاً متوسطی هم از مسجد سلیمانی‌ها دیدیم.

وی ادامه داد: البته این موضوع طبیعی و به دلیل کمبود امکانات این شهر بود، اما کیفیت متوسط مسابقات شاید به خاطر این بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مقطعی باشگاه‌ها و همچنین برگزار نشدن با کیفیت مسابقات استانی بود.

سوریان در خصوص برنامه‌ی تیم نوجوانان گفت: قصد داریم نفرات اول تا سوم این مسابقات را در یک رقابت بین المللی داخلی محک بزنیم و اگر تعداد کشتی‌گیران خارجی شرکت کننده در این مسابقات کم باشد، نفرات داخلی بیشتری را دعوت خواهیم کرد.

سرمربی تیم نوجوانان فرنگی در خصوص وضعیت فنی و جسمانی کشتی گیران حاضر در مسابقات مسجد سلیمان گفت: کشتی گیران با استعداد و باهوشی در این مسابقات به روی تشک رفتند. اگر بتوانیم وقت کافی بگذاریم و اردوهای بیشتری برگزار کنیم می‌توانیم برای رده‌ی جوانان پشتوانه خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما این است که پشتوانه سازی کنیم تا از لحاظ فنی به بالاترین سطح برسیم. به نظرم این موضوع باید اولویت اول ما باید باشد و کسب مدال و عنوان قهرمانی نباید بعنوان اولویت اصلی ما محسوب شود، زیرا کشتی گیران باید در این رده از لحاظ فنی و جسمانی آماده شوند. در رده‌های بالاتر به خصوص بزرگسالان هم می‌توانند مدال‌های خود را کسب کنند که بسیار ارزشمندتر خواهد بود.

وی در پایان در خصوص اردوهای تیم نوجوانان گفت: از روز ۱۵ فروردین سال آینده اولین اردوی ما برگزار خواهد شد. اکثر اردوها را در شهرستانها برگزار خواهیم کرد تا هم تنوعی برای کشتی گیران باشد و هم برای شهرستان‌های میزبان تأثیر مناسبی در احیای کشتی داشته باشد.