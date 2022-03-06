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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۲۶

سوریان:

فرنگی‌کاران نوجوان باید در یک میدان خارجی محک بخورند

فرنگی‌کاران نوجوان باید در یک میدان خارجی محک بخورند

سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان گفت:پشتوانه سازی یکی از اهداف مهم ماست که باید در اولویت برنامه ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سوریان سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در خصوص رقابتهای قهرمانی کشور گفت: این مسابقات با حضور ۳۵۲ کشتی گیر در قالب ۳۵ تیم برگزار شد که از لحاظ کیفی سطح متوسطی داشت و میزبانی نسبتاً متوسطی هم از مسجد سلیمانی‌ها دیدیم.

وی ادامه داد: البته این موضوع طبیعی و به دلیل کمبود امکانات این شهر بود، اما کیفیت متوسط مسابقات شاید به خاطر این بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مقطعی باشگاه‌ها و همچنین برگزار نشدن با کیفیت مسابقات استانی بود.

سوریان در خصوص برنامه‌ی تیم نوجوانان گفت: قصد داریم نفرات اول تا سوم این مسابقات را در یک رقابت بین المللی داخلی محک بزنیم و اگر تعداد کشتی‌گیران خارجی شرکت کننده در این مسابقات کم باشد، نفرات داخلی بیشتری را دعوت خواهیم کرد.

سرمربی تیم نوجوانان فرنگی در خصوص وضعیت فنی و جسمانی کشتی گیران حاضر در مسابقات مسجد سلیمان گفت: کشتی گیران با استعداد و باهوشی در این مسابقات به روی تشک رفتند. اگر بتوانیم وقت کافی بگذاریم و اردوهای بیشتری برگزار کنیم می‌توانیم برای رده‌ی جوانان پشتوانه خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما این است که پشتوانه سازی کنیم تا از لحاظ فنی به بالاترین سطح برسیم. به نظرم این موضوع باید اولویت اول ما باید باشد و کسب مدال و عنوان قهرمانی نباید بعنوان اولویت اصلی ما محسوب شود، زیرا کشتی گیران باید در این رده از لحاظ فنی و جسمانی آماده شوند. در رده‌های بالاتر به خصوص بزرگسالان هم می‌توانند مدال‌های خود را کسب کنند که بسیار ارزشمندتر خواهد بود.

وی در پایان در خصوص اردوهای تیم نوجوانان گفت: از روز ۱۵ فروردین سال آینده اولین اردوی ما برگزار خواهد شد. اکثر اردوها را در شهرستانها برگزار خواهیم کرد تا هم تنوعی برای کشتی گیران باشد و هم برای شهرستان‌های میزبان تأثیر مناسبی در احیای کشتی داشته باشد.

کد مطلب 5439984

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