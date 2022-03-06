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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

امام جمعه موقت زنجان درگذشت

امام جمعه موقت زنجان درگذشت

زنجان-حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد موسویون، امام جمعه موقت زنجان صبح امروز دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد موسویون، امام جمعه موقت زنجان صبح امروز بر اثر کهولت سن درگذشت.

حجت‌الاسلام «سید سجاد موسویون» متولد ۱۳۱۷ بود و از اساتیدی همچون آیت‌الله مکارم شیرازی، شبیری زنجان، سبحانی، ستوده، خزعلی و ... بهره برده بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد موسویون ۲۰ سال در کسوت امام جمعه موقت زنجان فعالیت داشته است.

براساس برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده آیت‌الله خاتمی نماینده ولی‌فقیه در استان ساعت ۱۵ در امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان بر پیکر وی نماز خوانده و عصر امروز در روستای ینگجه به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 5440042

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