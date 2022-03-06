امام جمعه موقت زنجان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین سیدسجاد موسویون، امام جمعه موقت زنجان صبح امروز بر اثر کهولت سن درگذشت.
حجتالاسلام «سید سجاد موسویون» متولد ۱۳۱۷ بود و از اساتیدی همچون آیتالله مکارم شیرازی، شبیری زنجان، سبحانی، ستوده، خزعلی و ... بهره برده بود.
حجتالاسلام و المسلمین سیدسجاد موسویون ۲۰ سال در کسوت امام جمعه موقت زنجان فعالیت داشته است.
براساس برنامهریزیهای بهعمل آمده آیتالله خاتمی نماینده ولیفقیه در استان ساعت ۱۵ در امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان بر پیکر وی نماز خوانده و عصر امروز در روستای ینگجه به خاک سپرده خواهد شد.
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