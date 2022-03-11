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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۰۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه:

واژگونی خودرو در محور دالاهو یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودرو در محور دالاهو یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: واژگونی خودرو در محور دالاهو به سرپل‌ذهاب یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

فرزین معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد جمعه ۲۰ اسفندماه گزارش واژگونی خودروی ۴۰۵ در جاده دالاهو به سرپل‌ذهاب به مرکز هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: گزارش واژگونی خودروی ۴۰۵ در جاده دالاهو به سرپل‌ذهاب شهرک الزهرا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم عملیات امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سرمیل دالاهو پس از دریافت گزارش واژگونی خودرو بلافاصله با خودروی نجات در محل حادثه حاضر شدند.

معتمدی بیان کرد: تیم عملیات امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سرمیل دالاهو پس از ارزیابی حادثه واژگونی خودرو یک نفر فوتی حادثه را رهاسازی و مصدومین را برای انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل فوریت پزشکی داده و متوفی را تحویل مراجع مربوطه دادند.

کد مطلب 5444373

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